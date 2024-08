Planirali napad na koncert Taylor Swift: Doznajemo detalje o 17-godišnjaku hrvatskih korijena

17-godišnjak koji je pod policijskim nadzorom zbog planiranja napada na koncert Taylor Swift u Beču i za kojeg austrijska policija rekla da ima hrvatske korijene rođen je u hrvatsko-turskom braku, doznajemo.

- Nije rođen u Hrvatskoj, već u Austriji, gdje je proveo cijeli život - kaže naš izvor. Veze s Hrvatskom, osim porijekla jednog roditelja, gotovo da i nema - ovdje nije poznat ni po čemu, niti je zabilježen bilo kakav incident vezan s njim, kažu nam. Također 17-godišnjak nema hrvatsko državljanstvo.

On je navodno već u srijedu bio kod Happelstadiona kada ga je uhitila specijalna policija. On je bio zaposlen u tvrtki za građevinu. Policija je na njegovu mobitelu također pronašla sadržaj povezan s IS-om, no pretresi na stadionu Ernst Happel nisu ukazali ni na kakve eksplozive ni ostale prijetnje.

Inače, glavni osumnjičenik, 19-godišnji Austrijanac koji vuče korijene iz Sjeverne Makedonije, na ispitivanju je priznao da je planirao koristiti eksploziv koji je sam prethodno izradio, kao i ubodna oružja, a on sam nije trebao preživjeti teroristički napad ispred stadiona na kojem je trebala nastupati svjetski poznata pjevačica Taylor Swift. Uhićen je bio u policijskoj akciji u srijedu ujutro, dok je 17-godišnjak uhićen u glavnom gradu Beču.

Ona je u srijedu navečer otkazala sva tri nastupa, zakazana za četvrtak, petak i subotu. Haijawi-Pirchner je rekao da je odluku o otkazivanju donio organizator koncerata, a ne austrijska policija, no da je ta odluka razumljiva. Zbog planiranog napada ne traga se za drugim osumnjičenicima, objavili su istražitelji.

