Šok iz Austrije: Mediji tvrde da jedan od terorista ima hrvatske korijene!

Policija u Austriji potvrdila je da je 19-godišnjak priznao da je planirao izvesti teroristički napad na koncertu Taylor Swift u Beču. Još jedna osoba, 17-godišnjak, uhićen je jer se vjeruje kako mu je pomogao u planiranju, a još je jedna osoba zaustavljena. Glavni osumnjičenik, Austrijanac koji vuče korijene iz Sjeverne Makedonije, na ispitivanju je priznao da je planirao koristiti eksploziv koji je sam prethodno izradio, kao i ubodna oružja, a on sam nije trebao preživjeti teroristički napad.

Isplivala je i informacija kako drugi osumnjičeni, 17-godišnjak u Beču, ima korijene iz Hrvatske i Turske, navodi Heute. On je navodno već u srijedu bio kod Happelstadiona kada ga je uhitila specijalna policija. On je bio zaposlen u tvrtki za građevinu. Policija je na njegovu mobitelu također pronašla sadržaj povezan s IS-om, no pretresi na stadionu Ernst Happel nisu ukazali ni na kakve eksplozive ni ostale prijetnje. Uz njih se spominje i jedan 15-godišnjak turskih korijena koji je u međuvremenu zaustavljen, no nije bio uhićen.

Policija navodi da su obojica doživjela određene društvene promjene netom prije samog koncerta. Dok je 19-godišnjak dao otkaz na poslu još 25. srpnja, pa poručio kako ''ima velike planove'', 17-godišnjak iz Hrvatske i Turske nedugo je prekinuo sa svojom djevojkom.

Uhićeni 19-godišnjak nije imao kartu za koncert, pa je napad planirao pored stadiona Ernst Happel. Dio je islamističke mreže i već je bio pod povećalom policije, rekao je dužnosnik. Osumnjičenik je na internetu pretraživao kako izraditi bombe, a istražiteljima je rekao da je „planirao ubiti sebe i gomilu ljudi, ili danas ili sutra”.

On i druga osoba uhićeni su dan prije koncerta zbog sumnje da planiraju napade na velikim događajima u Beču, uključujući koncerte Taylor Swift. Ona je u srijedu navečer otkazala sva tri nastupa, zakazana za četvrtak, petak i subotu. Haijawi-Pirchner je rekao da je odluku o otkazivanju donio organizator koncerata, a ne austrijska policija, no da je ta odluka razumljiva. Zbog planiranog napada ne traga se za drugim osumnjičenicima, objavili su istražitelji.

Austrijski ministar unutarnjih poslova naglasio je da je „izbjegnuta tragedija”. „Situacija je bila i jest ozbiljna”, dodao je Gerhard Karner.

