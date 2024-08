A što s Edom Sheeranom? U Zagrebu se očekuje 80.000 ljudi iz cijelog svijeta: Mnogo je faktora oko kojih službe moraju voditi računa

Dugo najavljivani i odavno rasprodani koncerti planetarno poznate zvijezde Taylor Swift u Beču su otkazani zbog informacije o mogućem terorističkom napadu. Prema navodima iz bečke policije uhićena su dvojica muškaraca zbog planiranih napada na koncerte od kojih je jedan od njih 19-godišnjak, inače iz Sjeverne Makedonije, koji je navodno prisegnuo na vjernost ISIS-u. Sve to dolazi samo nekoliko dana prije velikog koncerta Ed Sheerana koji se treba održati u subotu, 10. kolovoza, na hipodromu u Zagrebu. Prema nekim procjenama na zagrebačkom koncertu očekuje se i do 80.000 posjetitelja ne samo iz Hrvatske nego i cijelog svijeta što samo govori o kolikom i kakvom sigurnosnom iskušenju se radi za MUP RH i sve druge službe koje trebaju jamčiti sigurnost građanima.

- Svakako da prije svega treba vidjeti postoje li ikakve informacije da bi koncert u Zagrebu mogao biti meta nekakvog terorističkog napada . Ako ne postoje takve najave ne treba otkazivati koncert ali svakako treba povećati sigurnosne mjere jer Beč nije daleko od Zagreba – kaže hrvatski kriminalisti Željko Cvrtila.

Govoreći o zahtjevnosti sigurnosnog organiziranja jednog takvog koncerta i sličnih događaja Cvrtila kaže kako se u Hrvatskoj svi događaji dosta dobro organiziraju i da na snazi budu jake mjere osiguranja. Ističe kako su kod takvih događanja uvijek ključne sigurnosne informacije do kojih se dolazi napominjući da ako postoje bilo kakve tendencije nekakvog terorističkog napada kako je neophodno poduzeti dodatne mjere osiguranja.

-Kod takvih događanja, na kojima se okuplja veliki broj posjetitelja, gleda se na svaki detalj i ništa se ne smije prepustiti slučaju. Vrlo je važna informacija i gdje se organizira jedan takav događaj, odnosno je li to u nekom zatvorenom prostoru ili na otvorenom. Puno je tu faktora o kojima MUP i sve druge sigurnosne službe moraju voditi računa da sve prođe u najboljem redu – ističe Cvrtila.

Kada je riječ o sigurnosnim informacijama koje su ključne za organizaciju Cvrtila kaže kako sigurnosne službe redovito razmjenjuju informacije i da se po svakoj od njih postupa. Međutim, tu postoji problem imaju li planove nekakva ćelija ili pak nekakav vuk samotnjak ili spavač za kojega se ne zna i ne postoje nikakve informacije.

- Hrvatska je sigurna država koliko se to u današnje vrijeme može reći za bilo koju državu. Međutim, opasnost uvijek postoji i stoga bilo kakvu informaciju ne treba shvatiti tek tako. Kada se govori o nadzoru terorističkih ćelija treba znati kako su one skoro sve pod nekim nadzorom kao i veliki broj osoba koje se dovode u vezu s njima. Veći problem su ti spavači koji žive među nama i za njih nitko ne zna za što su spremni.

Oni su građani Europe i crpe njene resurse ali su u Europu došli indoktrinirani ili su pak ovdje indoktrinirani. Zato se može reći kako se Europa bori s neprijateljem koji se nalazi u srcu Europe što je jako teško. Dodatni problem je što je u Europu ušlo na milijune ljudi za koje se ne zna tko su, odakle su i za koga rade i koji vrlo često ne prihvaćaju zakone i vrijednosti države u koju su došli nego žive po nekim svojim zakonima i vrijednostima – rekao je Cvrtila.

O zahtjevnosti sigurnosne organizacije subotnjeg koncerta Ed Sheerana u Zagrebu razgovarali smo i s stručnjakom za sigurnost Pavlom Kalinićem koji kaže kako je svaki koncert događaj visokoga rizika. I on ističe kako je neophodno voditi računa o nizu faktora pa i onima koji se običnom čovjeku čine nevažnim. Za subotnji koncert na zagrebačkom hipodromu kaže kako će biti najvjerojatnije napravljena montažna bina kao i da treba osigurati dovoljan broj toaleta i vode za posjetitelje uzimajući u obzir temperaturu i trajanje koncerta.

Kalinić kaže kako je potrebno organizirati dvije kontrole posjetitelja prije ulaska na hipodrom pri čemu je mišljenja da posjetiteljima ne treba braniti da unose vode ali i da organizatori moraju znati što se točno unosi. Angažirao bi i posebno obučene pse koji su obučeni da pronalaze eksploziv da cijelo područje pretraže kao što je to uobičajeno i u drugim zemljama. Poseban naglasak bi dao na osiguranje okolnih zgrada s kojih se vidi hipodrom.

-Okolne zgrade su izdignute u odnosu na hipodrom i sve njih treba temeljito pregledati i policija treba imati kontrolu nad njima prije i za vrijeme trajanja koncerta. Vidite, kada nam u goste dolazi nekakva momčad ili reprezentacija iz Izraela predstavnici Mossada dođu i unaprijed sve pregledaju i onda još vrše stalne kontrole. I sada to treba napraviti. Danas ne postoji sigurna država pa to nije niti Hrvatska. Svaka država ima problema posebno ako je kolonija SAD-a, a to je danas cijela EU pa samim tim i Hrvatska – rekao je Kalinić.

Napominje i kako SOA treba MUP-u RH isporučiti ključne informacije, a da je MUP ključan kod dalje sigurnosne organizacije ovakvih događaja ali podsjeća i na situacije kada su se događali brojni propusti jer, kako je rekao, nije se organiziralo ništa nego se sve prepustilo stihiji. Jedan od takvih događaja je i dolazak nogometne reprezentacije poslije osvojenog srebra u Rusiji kada je autobus od Velike Gorice do središta Zagreba vozio satima. Uz to, po riječima Kalinića, na trgu nije bilo postavljenih toaleta pa su mnogi mokrili po cijelom trgu. Tadašnji Ured za upravljanje hitnim situacijama, a koji više ne postoji, podijelio je 15.000 bočica vode posjetiteljima.

-To su stvari kakve se ne smije dogoditi jer ako se nešto dogodi onda bi to bila katastrofa, a zna se tko je odgovoran za sigurnost građana i posjetitelja grada Zagreba – zaključio je Kalinić.

