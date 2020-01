'Došla sam po dijete, a Branimir je kišobranom udario mojeg partnera'

Draga Borka, sretna ti meni bila još mnogo ljeta”, napisao je u rođendanskoj poruci svojoj supruzi početkom veljače prošle godine tada još saborski zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac. Devet mjeseci kasnije njih dvoje prepucavaju se javno, u međuvremenu su se i razveli, a posla je zbog incidenta u obiteljskoj kući u Mihovljanu pokraj Čakovca, u kojoj su donedavno zajedno živjeli, imala i policija.

Borka je 30. prosinca stigla po sina koji živi s ocem i tada ju je, tvrdi, Branimir napao i pokušao udariti kišobranom.

– Nemam više što skrivati. Trebala sam zapravo puno agresivnije istupiti u javnosti još prošlog ljeta, ali tada sam bila označena kao nekakva preljubnica i žena koja ostavlja svoju djecu jer sam otišla od kuće iz puno razloga koje ne bih sad navodila. Sad više nisam htjela šutjeti jer sam došla u svoju kuću po svoje dijete, a on je izjurio i doslovce me fizički htio izgurati. Naravno, u meni je proradilo dostojanstvo jer kuća je i moja i nisam htjela dopustiti da me izgura. Dijete je čekalo da ga preuzmem i odvedem u unajmljeni stan u kojem živim. Branimir je uzeo kišobran i prijetio da će me udariti. Na kraju je izašao čak i van na cestu gdje me čekao moj sadašnji partner, kojemu je isto prijetio i udario ga kišobranom po glavi. Mali je sve to vidio. Otišla sam na policiju i sve prijavila – kaže nam Borka.

Učinjena mi je nepravda

U pozadini incidenta mučna je brakorazvodna parnica u kojoj je odlučeno da maloljetni 11-godišnji sin ostane živjeti s ocem u obiteljskoj kući koju su, tvrdi ona, zajedno gradili. Tog je dana sin trebao biti kod nje, no Branimir ga nije dovezao pa je s dečkom sjela u automobil i otišla po njega u Mihovljan.

– Jednostavno sam došla po dijete i smatrala da imam pravo ući u kuću, bez obzira na sve. Ja uopće nemam ključ te kuće. Oduzeo mi ga je ljetos i ja od tada u svoju kuću ne mogu ući. Spor je nastao kad smo se nakon razvoda pokušali nekako dogovoriti o imovini. Jako velika nepravda mi je učinjena jer sam i ja isto investirala u tu kuću koja još uvijek stoji dijelom i na mene. Ušla sam tu večer u kuću u kojoj je bila i njegova sadašnja partnerica i vjerojatno je mislio da ću napraviti nekakav incident, ali meni je to ispod dostojanstva – kaže Borka, rodom iz Čakovca, koja je Branimira upoznala na poslijediplomskom studiju u Zagrebu.

Oboje su povjesničari. On je završio doktorski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. S liste Živog zida i pratećih stranaka 14. listopada 2016. postao je saborski zastupnik kao zamjena Vladimiri Palfi, supruzi Ivana Vilibora Sinčića. Uz uglavnom konkretne i pomno pripremljene rasprave kojima je znao dirati u živac premijera Andreja Plenkovića, što mu je donijelo i status perspektivnog, svježeg političara od kojeg se puno očekuje, unatoč povremenim “pernarovskim” tezama o cjepivima u kojima su “GMO virusi, abortirani fetusi životinja i ljudi, embrij zamorca, razne vrste jaja, mišja krv i mozak, krv, srce i bubrezi različitih vrsta životinja, npr. majmuna, konja, svinja, ovaca, zečeva, pasa”, ostat će upamćen i po nasrtaju na saborskog stražara kojem je početkom travnja prošle godine zaprijetio smrću. Pravdao se da je bio isprovociran iznošenjem kolege Pernara iz sabornice (Pernaru će to s vremenom postati hobi). No tri mjeseca kasnije, Bunjac je “otvorio dušu” i izvijestio javnost da je supruga Borka napustila dom.

“Donijela je takvu odluku odjednom, bez ikakve najave, nije mi bilo na kraj pameti da bi to ikada pokušala, a kamoli učinila. Praktički sve do zadnjega dana beskrajno smo se voljeli i podržavali. Bili smo u vezi punih 18 godina, sagradili kuću, dobili dva prekrasna sina, proputovali zajedno barem 30-ak država. Obožavao sam svoju ženu, radovao sam joj se iz dana u dan, volio sam je iz godine u godinu sve više i više, volio svaki njezin dodir, pogled. Sanjao sam je svake noći, a sanjam je i sada. Da ste mi rekli – biraj majku ili suprugu, izabrao bih nju. Da me netko pitao – čiji život da uzmem, tvoj ili njezin, rekao bih uzmi moj jer njezin je za mene neprocjenjiv. Eto, toliko sam je volio. Malo je reći da sam doživio šok. Nakon što mi je žena rekla svoju odluku, nisam mogao spavati danima, a ni jesti. Osjećao sam se kao da imam zabijena dva mača kroz želudac. Imao sam jake bolove u želucu, oko jetre, u grlu, neprestano sam razmišljao može li postojati savršenija izdaja od one koju sam doživio. U tim trenucima bio sam potpuno odvojen od svijeta. Kako mi je bilo, može znati samo onaj tko je to proživio”, poručio je pokušavajući opravdati nasrtaj na stražara time što je upravo tada doznao za Borkinu odluku.

“Zadnjih tjedana već mi je donekle bolje. Shvatio sam da je cijela ova situacija ustvari bila jedan veliki Božji blagoslov. Bog je prema meni bio toliko milostiv da je srušio sve iluzije oko mene, a također i osjećaj lažne sigurnosti. Osobita je milost bila ta da ih je srušio sve odjednom, jednim udarcem. Znam da je to učinio zato što je znao da mogu izdržati tu muku. Nemam druge nego biti zahvalan”, pridodao je, nakon što se smirio, Bunjac.

Borka, s druge strane, danas tvrdi da njegov ispad u Hrvatskom saboru nema veze s njom.

– Da, ispalo je da sam za incident u Hrvatskom saboru maltene ja kriva. Tada on još nije znao što se događa sa mnom, kasnije je to saznao – tvrdi ona.

Mandat mu je prestao 18. lipnja prošle godine nakon burnog političkog razvoda sa Živim zidom. Bunjac je nakon izbora za Europski parlament, kad su se u Živom zidu počerupali oko toga tko će u Bruxelles, uz teške optužbe izašao iz stranke i povezao se s Ivanom Pernarom, kojem je danas zamjenik u SIP-u, Stranci Ivana Pernara, s kojim će loviti što veći postotak glasova na idućim parlamentarnim izborima i pokušati oživiti političku karijeru. U međuvremenu je viralan postao još jedan Bunjčev istup, onaj kad se kolegi Dominiku Vuletiću unosio u lice i govorio da nikad neće vidjeti Europski parlament.

Plaćam alimentaciju

“Zapamtit ćeš dan kad si se meni unosio u facu, zapamtit ćeš dan kad si se meni unosio u facu”, rekao mu je Bunjac koji je nakon objave snimke optužio kolege za “klasičnu udbašku sačekušu”. Tog je dana, priznao je, Vladimira Palfi umrla u njegovu srcu. Palfi je aktiviranjem svog mandata Bunjca po kratkom postupku “deložirala” iz Hrvatskog sabora. U kratkom vremenu smiješio mu se tako ulazak u Europski parlament i visoka plaća, a na kraju je ostao i bez zastupničkog mjesta na Markovu trgu. Uskoro će, pokazat će se, ostati i bez supruge. Uslijedilo je dugo mučno ljeto i brakorazvodna parnica nakon 18 godina braka. Borka, prosvjetna djelatnica, plaća 2000 kuna alimentacije, a ostali su joj, veli, i krediti koje otplaćuje.

– Plaćam alimentaciju, djeca su u njegovu i mojem skrbništvu, ali ostala su s njim u kući. To je njihov dom i nisu mogla samo tako na prečac otići. Nakon tog događaja 30. prosinca otišla sam na policiju. No on se vrlo brzo snašao. U policiji su mi rekli da je on tužio mene jer sam, kao, bila agresivna i vikala i da sam ga došla uznemiravati. Tako sad zapravo imamo dvije tužbe, ja sam tužila njega zbog nasilja, a on mene. Kako će sve to završiti, vidjet ćemo. Sve ovo što se događalo jako je neugodna situacija jer u Hrvatskoj, nažalost, žena kad ode iz kuće obično se obilježava kao loša žena i loša majka, a kad to učini muškarac, to je u redu. On je takvu sliku stalno širio u javnosti od ljeta. Sve se jako brzo odvijalo, teško mi je govoriti o zadnjim mjesecima koje sam provela u kući – kaže Borka i dodaje da Branimir zna “totalno izgubiti kontrolu”.

I ona se uključila u politiku kao članica Živog zida. Bila je čak i županijska vijećnica, sve dok je nakon raskola u toj stranci u Skupštini Međimurske županije početkom srpnja nije zamijenio upravo – Branimir. Umjesto u Europskom parlamentu u Bruxellesu, gdje bi raspravljao o klimatskim promjenama u svijetu i Brexitu, završio je u vijećnici u Čakovcu i lokalnim komunalnim temama. Javnost tada još nije znala i za privatni brodolom.

Branimir je o incidentu rekao je da je bivšu suprugu prijavio za verbalno i fizičko nasilje, te da je zapravo ona 30. prosinca upala u njegovu kuću i fizički ga napala. Tvrdi da mu je Borka već prije prijetila da će ga politički uništiti. Što, pitamo ga, kaže o tome da je supruzi uzeo ključ zajedničke kuće i kako komentira njezine riječi da zna “totalno izgubiti kontrolu”?

– To su sve koještarije, brak je sudski razveden i imovina je sudski podijeljena, djeca su sudski dodijeljena meni, između ostalog, jer tako žele – kaže Bunjac.

Tvrdi da mu je bivša supruga zaprijetila da bi mogla doći u kuću, napraviti skandal i pozvati policiju.

Rođen 6. ožujka 1972. u Mostaru, no roditelji su mu rođeni u Hrvatskoj. Majka je rodom iz Osijeka, gdje je živio sve do vrtićke dobi, kad je majka dobila posao na sjeverozapadu Hrvatske pa su se doselili u Varaždinske Toplice. Crtice iz djetinjstva i mladosti objavljivao je na svom profilu na Facebooku.

“Svih osam godina škole uvijek sam stalno i jedino pješačio na nastavu i nazad. Danas sam učitelj u školi i takvih aktivnosti uglavnom više nema. Djecu većinom na nastavu voze autobusi ili roditelji, radnih akcija nema, a zabranjeno je već i to da učenici budu redari ili da dežuraju na ulazu. Sve je to navodno – kršenje prava djece. Nisam posve siguran da je tome tako jer se osobno ne sjećam da mi je ikada smetalo to što sam fizički radio ili hodao, štoviše to su mi sada vrlo lijepe uspomene. Nakon što sam maturirao, htio sam upisati fakultet u Zagrebu, ali problem je bio novac. Tako sam se spakirao u grad-državu San Marino i otišao zaraditi nešto deviza radeći kod jednoga kipara u ateljeu. Plaća je bila dobra, ali moralo se raditi od jutra do večeri, što mi je bilo iznenađenje”, napisao je.

Iz San Marina vratio se deset kilograma lakši.

“Rad u inozemstvu nikada mi se nije svidio, bila je to borba za neophodni novac i ništa više”, naveo je.

U jednoj životnoj fazi navodno je želio biti svećenik. Dragovoljac je Domovinskog rata i pridružio se HOS-u, što su neki osporavali.

“U trenutku izbijanja Domovinskog rata imao sam samo 19 godina i HV me nije htio primiti u svoje redove jer nisam služio JNA, smatrali su me neiskusnim. Slučajno sam u Gospiću zatekao jednu bojnu HOS-a koja me primila bez ikakvih uvjeta. Već prvi dan s njima sam otišao na prvu liniju bojišta. Bio sam neizmjerno ponosan što branim svoju domovinu, ali kasnije sam shvatio da rat i nije baš tako lijep i uzbudljiv kako sam si zamišljao. Ipak, da mogu, otišao bih ponovno braniti svoju zemlju”, rekao je u intervjuu Večernjem listu.

Nakon studija povijesti radio je kao nastavnik u školama. Mediji su pisali da je od 2009. imao i tvrtku za astrološko savjetovanje “Sirius line” koja je zatvorena nakon četiri godine. Od 2002. do 2016. bio je predsjednik Povijesnog društva Međimurske županije. U Hrvatski sabor otišao je s radnog mjesta učitelja povijesti u OŠ Podturen. Kad je postao zastupnik, u imovinskoj kartici napisao je da on i supruga imaju ukupno – šest kredita. I to, vidi vraga, u švicarcima. Mjesečno su za rate isplaćivali oko 10.000 kuna. To “dužničko ropstvo” vjerojatno ih je i potaknulo da se priključe živozidašima i angažiraju na sprečavanju deložacija. Kao zajednička imovina navedena je kuća u Mihovljanu od 220 kvadrata, procijenjena na 1,150.000 kuna. Upravo u toj kući dogodio se i posljednji incident.

Nije bilo u braku sve u redu

– U braku smo bili 18 godina. Upoznali smo se na poslijediplomskom studiju u Zagrebu. Započeli smo vezu, imali smo slična zanimanja i slične interese. Za brak, i općenito za vezu, potrebno je dvoje. Da je vrijedio i da je sve bilo u redu, brak se ne bi raspao. Nabacuje se da sam otišla i da sam ja kriva. Nikad treća osoba ne može biti uzrok kraha braka. Žalio se da sam prva otišla i sve započela, ali ne bi se to dogodilo da je sve bilo u redu – kaže Borka koja i dalje prati pokušaje nastavka političke karijere svog bivšeg supruga.

– Nije više politički toliko jak, pokušava na svoj, već dobro uhodani način djelovati. Da sam i najgora osoba koja je otišla samo tako, zato što ga ne voli, mogao je biti dostojanstven do kraja. Jako puno je, na žalost, nevjerojatnih stvari izašlo na vidjelo. Sretna sam što sam izašla iz svega toga.