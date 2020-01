Bunjac: Palfi se lažno predstavlja kao inženjerka građevine. Palfi: Nemam lažne diplome

Međusobne optužbe između nekadašnjih stranačkih kolega Živog zida ne jenjavaju. Upravo u trenutku kada se bivši član te stranke Branimir Bunjac našao u aferi, jer se on i njegova bivša supruga međusobno optužuju i prijavljuju za nasilje, o čemu danas izvještavaju mediji, Bunjac je upravo danas na svom Facebooku objavio novu optužbu protiv vodećeg para Živog zida, Ivana Vilibora Sinčića i njegove supruge Vladimire Palfi, stavljajući naglasak na potonju i jednu staru temu vezanu uz nju, a koja nikada nije demantirana javno objavljenim dokazima. Bunjac, naime, danas Palfi optužuje za lažno predstavljanje.

– Skupina desetak plaćenika koji sebe pompozno nazivaju “Živi zid” ne prestaje izmišljati fantazije zašto sam napustio tu beživotnu strančicu. Glavni razlog zašto sam otišao bio je raskorak između onoga što smo govorili i onoga što smo radili. Uoči EU izbora bračni par Sinčić-Palfi počeo me moljakati da nipošto ne odem u Bruxelles jer bi se tada saznalo da se Vladimira Palfi lažno predstavljala biračima kao “inženjerka građevine”. Govorili su da će ih to “pokopati”. Zgranut strašnom istinom zatražio sam od tandema Sinčić-Palfi da jednostavno organiziraju pressicu ili TV gostovanje, objasne ljudima kako stvari stoje i da se ispričaju. Rekao sam im da nemam obraza dalje podržavati politiku ni predsjednika stranke koji sudjeluje u prikrivanju laganja i falsificiranja, a da istovremeno imam zadatak prozivati druge zbog tog istog. To se jednostavno ne može nazvati drugačije nego - nepotizmom, jednom od najstrašnijih pojava modernog hrvatskoga društva. Znači, nakon izravnog priznanja, za mene nema ni najmanje sumnje da je Vladimira Palfi falsificirala svoje zvanje i tu se svrstala uz bok Milijanu Brkiću. Štoviše, još je i gora od njega jer je Brkić svoju diplomu barem prepisao, a ona se nije potrudila niti to – napisao je Bunjac koji je sad zamjenik predsjednika Stranke Ivana Pernara, također bivšeg člana Živog zida.

Sa željom da čujemo što na Bunjčeve optužbe ima reći sama Vladimira Palfi u telefonskom smo je razgovoru zamolili da kaže je li ono što je navedeno u Bunjčevoj izjavi točno ili netočno, a uglavnom se odnosi na njenu diplomu. U višeminutnom razgovoru Palfi je izbjegavala direktan odgovor o postojanju ili nepostojanju diplome, već je stalno ponavljala nekoliko istih rečenica, predbacujući nam usput što se uopće bavimo tim pitanjem umjesto Bunjčevim nasiljem.

– Kakve veze to što Bunjac tvrdi ima s Bruxellesom? On za mene više ne postoji. Nikada s njim o tome nisam razgovarala. On je zlostavljač i nasilnik – uporno je ponavljala Palfi opetovano odbijajući dati konkretan i jasan odgovor na pitanje - je li inženjerka građevine ili nije. Na kraju je zatražila da joj pitanja pošaljemo e-mailom pa će na njih pismeno odgovoriti u dogovorenom roku.

U pisanom obliku ponovili smo pitanja - jesu li točne tvrdnje njenog bivšeg stranačkog kolege Branimira Bunjca da nije diplomirala i da nije inženjerka građevine, da su ga ona i njen suprug uoči EU izbora molili da ne ode u Bruxelles kako se ne bi otkrilo da nije diplomirala te je li Bunjac zaista od njih zatražio da o tome obavijeste javnost. Pisani odgovor je stigao.

– Želim reći da je uopće degutantno preko medija prepirati se s čovjekom koji nas je mjesecima terorizirao. Komentirati izjave čovjeka koji usred optužbi da je obiteljski nasilnik i zlostavljač pokušava skrenuti pažnju sa sebe i prebaciti odgovornost na ljude koji su ga prozreli, ispod je svake razine. Njegovo nasilje širi se izvan obitelji, na kolege unutar stranke, kao i izvan stranke. Njegove laži, prijetnje i ucjene upoznali su naši vijećnici koji su ga i kazneno prijavljivali, kao i zaposlenici ureda. Njegovo fizičko nasrtanje na mene sa saborskim stolicama, pred tri svjedoka, spremna sam na sudu svjedočiti u bilo kojem trenutku. Zašto nije konzumirao mandat objasnili smo stotinjak puta. Uz Sinčića je ostalo deset ljudi s liste, lako se s njima može provjeriti tko govori istinu. Dapače, apeliram da se kontaktiraju ljudi koji su doživljavali njegovu agresiju. Apsolutno je besmislena teza o mandatu u Saboru kad je u Sabor mogao svatko s liste. Kakve veze imam ja osobno s time? Iako nisam javna osoba te je pitanje obrazovanja privatne naravi, a tema je već u javnosti prožvakana, odgovorit ću da nemam lažne diplome, da sam i trenutačno na magisteriju međunarodnog poslovanja te se pripremam za postdiplomski studij. Ako se ikada kandidiram na neku funkciju sve će moje diplome, kao i svake druge osobe, biti javno dostupne. Naravno, svega ovoga ne bi bilo da nismo stali uz ženu žrtvu nasilja, njegovu suprugu – uzvratila je Vladimira Palfi.

