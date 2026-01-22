Naši Portali
PREDLOŽEN ISTRAŽNI ZATVOR

DORH objavio detalje o uhićenim bankaricama iz Osijeka, evo kako su 'operirale'

Ilustracija
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/2
Autor
Karolina Lubina
22.01.2026.
u 12:20

Procjenjuje se da su si pribavile korist od najmanje 2.261.480,10 eura, 95.355,72 američkih dolara i 29.880,39 CHF

Nakon zaprimanja kaznene prijave od strane Policijske uprave osječko-baranjske, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku ispitalo je dvije uhićene bankarice (59 i 54) za koje se sumnja da su ukrale više od dva milijuna eura kroz 20 godina. Tereti ih se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje službene ili poslovne isprave prema relevantnim člancima Kaznenog zakona.

Sumnja se da su osumnjičenice od listopada 2005. do ožujka 2025. godine u Osijeku, radeći kao osobne bankarice i blagajnice, zajednički i s namjerom stjecanja znatne protupravne koristi, oštetile banku u kojoj su bile zaposlene. Iako su bile dužne štititi interese banke i postupati savjesno, one su bez znanja klijenata podizale novac s njihovih računa prilikom dospijeća oročenja ili ranije. To su činile krivotvorenjem potpisa na isplatnicama ili provođenjem transakcija bez dokumentacije, zadržavajući novac za sebe. Također, sumnja se da novac koji su klijenti donosili za oročenje nisu uplaćivale na račune, već su izdavale fiktivne ugovore i neistinite naloge kako bi prikrile manjak, ne unoseći te podatke u sustav banke, objavio je DORH. Kako bi prikrile svoje radnje, međusobno su potpisivale neistinite blagajničke izvještaje. Procjenjuje se da su na ovaj način pribavile korist od najmanje 2.261.480,10 eura, 95.355,72 američkih dolara i 29.880,39 CHF, oštetivši banku za iste iznose.

Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora za obje osumnjičenice.
