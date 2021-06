DORH ne može tražiti izvanredno preispitivanje presude Visokog upravnog suda jer je Bandić umro

Da je u Hrvatskoj smrt puno brža od našeg pravosuđa pokazalo se mnogo puta. Posljednji takav slučaj je primjer zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je preminuo u veljači.

U trenutku njegove smrti protiv njega se vodilo nekoliko postupaka na različitim sudovima i u različitim fazama. Jedan od tih postupka je bio i onaj koji je protiv njega pokrenulo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa te u kojem je 29. studenog 2017. donesena odluka da je Bandić u sukobu interesa jer mu je odvjetnik uplatio jamčevinu za izlazak iz zatvora te jer je donacije građana primio i nakon predsjedničkih izbora 2009. Bandić je tada bio kažnjen s najvećom mogućom novčanom kaznom od 40.000 kuna.

Povjerenstvo je smatralo da je donacijama od preko 24,7 milijuna kuna koje je primio tijekom 2011. i 2012. povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Tada su istaknuli i da su deseci osoba Bandiću donirali i po 90.000 kuna, što je više od njihovih godišnjih neto primanja. Inače, neplaćanje poreza na te donacije bila je jedna od točki optužnice u aferi Agram, no u odnosu na taj dio postupak je protiv Bandića odlukom suda obustavljen u ožujku 2019.

Povjerenstvo je u svojoj odluci iz 2017. zaključilo i da se Bandić kao dužnosnik stavio u podređen položaj prema svom odvjetniku Marijanu Hanžekoviću koji mu je platio jamčevinu od 15 milijuna kuna za izlazak iz istražnog zatvora u kojem je, s nizom suradnika, završio u aferi Agram u listopadu 2014. Ta je afera kasnije rezultirala optužnicom protiv Bandića i još petnaestak osoba koje je USKOK tereti ta nezakonita zapošljavanja i korištenje službenih vozila u privatne svrhe te za malverzacije u poslovima oko zbrinjavanja otpada i zamjenama zemljišta.

Bandić se na tu odluku Povjerenstava žalio. I pobijedio na Visokom upravnom sudu koji je u prosincu 2020. poništio je odluku Povjerenstva te je donio pravomoćnu presudu u korist Bandića. Visoki upravni sud je, među ostalim, zaključio da je Povjerenstvo netočno ocijenilo kako su donacije uplaćene nakon izbora dar, jer je taj novac zaista i utrošen za podmirivanje naknadnih izbornih troškova. Što se tiče novca koji je za jamčevinu dao Bandićev odvjetnik Hanžeković, Visoki upravni sud je zaključio da su svi građani jednaki pred zakonom te da ograničavanje dužnosnika "da od bilo koje osobe primi jamčevinu u kaznenom postupku predstavlja nedopustivo ograničavanje prava na obranu".

Nakon toga Povjerenstvu je preostala samo jedna pravna mogućnost, a to je da od DORH-a zatraže izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda. Oni su to i učinili, no od toga, kako je priopćio DORH neće biti ništa. Kako je pojašnjeno iz DORH-a nakon što su zaprimili zahtjev Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa napravili su uvid u spis Visokog upravnog suda te su tražili mišljenje Građansko-upravnog odjela DORH-a. Nakon toga je odlučeno da nema zakonskih osnova za postupanje DORH-a jer je Bandić preminuo.

- Odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa od 29. studenog 2017. odnosi se na preminulog tužitelja i njegova osobna prava i obveze koji su strogo osobne naravi i stoga neprenosivi, tako nije bilo zakonske osnove za postupanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske - navedeno je iz DORH-a.

E sad, zašto je žalbeni postupak na odluku koja je donesena 2017. trajao četiri godine te je li cijela priča mogla i drugačije završiti pitanja su na koja nikada nećemo znati odgovor. A što se tiče Milana Bandića, on je iz svojih "sukoba" s hrvatskim pravosuđem izašao kao neprikosnoveni pobjednik. Jer protiv njega su se vodila dva postupka; za aferu Štandovi i za aferu Agrama. U trenutku kada je umro, za aferu Štandove bio je nepravomoćno oslobođen optužbi u listopadu 2018., dok mu je suđenje za aferu Agram trajalo. Nakon njegove smrti, oba su postupka protiv njega obustavljena, pa je umro kao neosuđivana osoba. Usput, u aferi Štandovi u kojoj su osim Bandića još bili optuženi i Ivica Lovrić i Zdenka Palac, koji su također nepravomoćno oslobođeni optužbi, još uvijek nije zakazana javna sjedinila na Vrhovnom sudu.

