Novo neugodno otkriće: Grad Zagreb pokopao je Bandića mimo propisa i izvan službenog groblja?

Nedavno preminuli gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ponovno se našao u aferi, ovog puta ne svom krivicom. Kako Telegram doznaje, gradska uprava na čelu s njegovom bivšom zamjenicom Jelenom Pavičić Vukičević nije se pridržavala propisanih procedura pri dodjeli grobnog mjesta za njegov ukop.

Bandić je pokopan na brzinu, na doslovno izmišljenom grobnom polju, odmah do arkada, koje do 28. veljače nije ni postojalo kao opcija. Tim je činom, komentirali su za Telegram stručnjaci, “devastiran Mirogoj koji je zaštićena kulturno – povijesna cjelina”, a kojeg je, Ministarstvo kulture nedavno prijavilo kao ugroženu baštinu.

Inače, cijeli je Mirogoj zaštićena kulturno – povijesna cjelina, a pored toga kao pojedinačno dobro je zaštićen i kompleks arkada. Oboje su upisani u Registar kulturnih dobara i kao takvi uživaju posebnu zaštitu temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Članci 60.-63. jasno propisuju proceduru za svaki eventualni zahvat na zaštićenom prostoru, osnosno dobru, pri čemu treba naglasiti da Zakon ne propisuje baš nikakve iznimne situacije, koje bi dozvoljavale da se zbog nekoga ili nečega od toga odstupa.

Nadalje, Milan Bandić je, prema službenim podacima, preminuo u nedjelju 28. veljače ove godine. Radovi na iskopu i izradi njegove grobnice su počeli već sljedeći dan, u ponedjeljak 1. ožujka, te su dovršeni u srijedu 3. ožujka, kada je održan i sprovod. To pak postavlja pitanje kako je u praktički jedan dan, i to neradnu nedjelju, bilo moguće obaviti sve potrebne, zakonski propisane prethodne radnje i ishoditi potrebna odobrenja, prije nego su radovi krenuli idući dan?

Iako su Grad Zagreb i Zagrebački holding, odnosno njegova podružnica Gradska groblja, odbili dati tražene dokumente koji bi to objasnili, Telegram je do njih uspio doći. Oni pak otkrivaju da se u dodjeli grobnog mjesta za bivšeg gradonačelnika debelo zaobišla procedura koja je do sada vrijedila za sve ostale poznate osobe. Naime do sada bi prvo gradonačelnik, a slijedom inicijative gradskog Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe, morao donijeti Zaključak o dodjeli grobnog mjesta. Nakon toga bi uprava Gradskih groblja morala podnijeti zahtjev za odobrenje radova Zavodu za kulturu koji bi to potom onda odobrio. No u slučaju Bandića sve je išlo naopako.

Naime, 28. veljače Zagrebački holding prvo šalje dopis gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode koji nazivaju “Zahtjev za zasnivanje grobnog mjesta”. Isti taj dan, a temeljem tog zahtjeva, pročelnik Zavoda, Stipe Tutiš, Gradskim grobljima odobrava zasnivanje grobnih mjesta na predloženoj lokaciji, a već idući dan kreću i radovi. Tek nakon toga, 1. ožujka, sastaje se Povjerenstvo koje privremenoj obnašateljici dužnosti gradonačelnice Zagreba, Jeleni Pavičić Vukičević šalje prijedlog za dodjelu grobnog mjesta, a temeljem zahtjeva Vesne Bandić. Isti dan Pavičić Vukičević donosi Zaključak o dodjeli grobnog mjesta na korištenje za ukop znamenite osobe. No to je tek početak ovog neobičnog slučaja.

Kako je nadalje vidljivo iz zahtjeva, Holding traži od Zavoda dozvolu za zasnivanje grobnih mjesta na lokaciji “groblje Mirogoj, odjel RKT, polje 112a, grobna mjesta 18/1 i 18/2”. U zahtjevu potom pojašnjavaju kako se zasnivaju dva grobna mjesta “na već postojećem grobnom polju koje se nalazi na sjevernoj strani malih Arkada”. Uz to su dodali i da su grobna mjesta standardnih gabarita za šest ukopnih mjesta.

Međutim ta grobna mjesta uopće se ne nalaze u granicama grobnih polja, a što se jasno vidi i na internetskim stranicama Gradskih groblja i na info panoima i u brojnim publikacijama u vezi Mirogoja. Polje 112a završava dvadesetak metara niže uz vanjski zid malih arkada, a riječ je uobičajenim, skromnim grobovima, zasnovanim davno prije nego je Mirogoj stekao status zaštićenog dobra. Drugi dio polja 112a nalazi se s druge strane grobnog puta. Dakle, dva grobna mjesta Milana Bandića su zasnovana izvan bilo kojeg postojećeg grobnog polja, na mjestu koje nije ni bilo predviđeno za ukope, ni za koga, piše Telegram.