Donosimo vodič: Što sve trebate znati prije uvođenja eura, pripremite se na vrijeme

Proces uvođenja eura

Rujan

1. rujna Hrvatska narodna banka počela je svim bankama dostavljati novčanice eura, a od toga datuma može početi posredna predopskrba euronovčanicama poslovnih subjekata. Zaposlenici kojima će plaća za kolovoz biti isplaćena do 4. rujna iskazat će se samo u kunama. Ako se isplaćuje od 5. rujna nadalje, bit će dvojno iskazana. Od 5. rujna počinje dvojno iskazivanje cijena koje traje do kraja 2023.

Listopad

Od 1. listopada Hrvatska narodna banka počinje svim bankama dostavljati kovanice eura. Od toga datuma može početi posredna predopskrba eurokovanicama poslovnih subjekata.

Studeni

Traje predopskrba euronovčanicama i eurokovanicama te posljednje pripreme za uvođenje eura kao službene valute. Studeni će ujedno biti i posljednji mjesec za koji će u prosincu plaća biti isplaćena u kunama.

Prosinac

Banke, Fina i/ili Hrvatska pošta opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače. Od 1. prosinca građani će moći za 100 kuna dobiti paketić od 13,27 eura (kovanica) u bankama, poslovnicama Fine i Hrvatske pošte. HNB će objaviti privremeni NRS koji će služiti za nove izračune kamatnih stopa (koje su ugovorene kao promjenjive) na kredite.

Siječanj

1. siječnja 2023. u ponoć euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. Dva tjedna nakon uvođenja eura, od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. (u ponoć) traje razdoblje dvojnog optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama, a eventualni ostatak dobit ćete u eurima. Od siječnja 2023. HNB će tromjesečno objavljivati NRS za euro na temelju koje se izračunavaju promjenjive kamatne stope. Tijekom cijele 2023. godine banke, Fina i Hrvatska pošta besplatno će svima mijenjati kune u eure i to do100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji. Do kraja siječnja svi korisnici investicijskih i mirovinskih fondova, osiguranja, leasinga dobit će od svog društva individualnu obavijest o stanju na svom osobnom računu, i to uobičajenim komunikacijskim kanalom koji može biti i e-mail, ne samo klasična pošta.

Veljača

Ako prije dana uvođenja eura u banci, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet i instituciji za elektronički novac vlasnik računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

Travanj

Do 1. travnja HNB određuje apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima (10 i 20 eura), a nakon toga banke će ovisno o vlastitoj procjeni određivati apoensku strukturu, koja će uglavnom uključivati i novčanice od 50 i 100 eura.

Lipanj

Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Prosinac

Do 31. prosinca traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena. Do 31. prosinca građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama Fine i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure.

Siječanj 2024.

Od 1. siječnja 2024. HNB preuzima zamjenu kuna za eure i to novčanica kune bez vremenskog ograničenja, a kovanice kune do 1. siječnja 2026. godine.