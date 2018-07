Donosimo pismo za 90 SDP-ovaca koji su tražili odlazak Bernardića

Četvorica suspendiranih SDP-ovaca uputili su pismo na adrese 90 članova stranke koji su potpisali prethodno pismo kojim se tražilo odstupanje Davora Bernardića s čela stranke.

Pismo Peđe Grbina, Siniše Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića prenosimo u cijelosti:

Drage kolegice i kolege, drugarice i drugovi,

iza nas je sjednica Glavnog odbora SDP-a na kojoj smo se mogli uvjeriti kako aktualnom vodstvu Stranke argumenti, istina i činjenice koje smo iznosili kroz višesatnu raspravu ne predstavljaju ništa, kako je jedini način na koji oni znaju funkcionirati način sile.

Ne znači im ništa loš rejting SDP-a koji je u silaznoj putanji, ne znači im ništa to što SDP gubi koalicijski potencijal i postaje politički irelevantan, ne znači im ništa što nemaju odgovore na to što Hrvatska klizi prema desnici, ne znači im ništa to što, ne samo nas devedeset, nego i sve veći broj uglednih članova Stranke, uspješnih u svojim lokalnim sredinama, ali i običnih članova i građana, naših birača, upozorava na loše stanje u SDP-u i traži promjene.

Odlukama koje su donijeli na Glavnom odboru, istina tijesnom većinom i po upitnoj proceduri, pokazali su da su im bitne samo njihove pozicije, fotelje i sinekure pa makar i na razini obećanja koja se nikada neće ostvariti. Za svoje privilegije i položaje spremni su učiniti sve - raspuštati organizacije, manipulirati izbornim procesom, izbacivati članove, kršiti Statut, diskvalificirati eventualne protukandidate i obračunavati se sa svima koji ukazuju na njihov loš rad i pogrešne političke postupke.

Zadnja sjednica Glavnog odbora bila je najbolji dokaz za to. Pod izlikom „javnog istupanja o unutarstranačkim pitanjima“, a zapravo zbog obračuna s kritičarima koji žele bolji i uspješniji SDP i s namjerom da nam se svima osujeti političko djelovanje unutar Stranke, neki od nas su sankcionirani zabranom rada u Stranci na dvije godine. Nimalo slučajno, sankcije su izrečene tek izabranim predsjednicima dviju uspješnih županijskih organizacija u kojima obnašamo vlast ili participiramo u vlasti, a predložene su od osobe koja nikada u svojoj političkoj karijeri nije ostvarila izbornu pobjedu ni u svojoj mjesnoj zajednici, a kamoli u županiji u kojoj fotelju predsjednika županijske organizacije grčevito drži već godinama. Na udaru sankcija našao se i jedan od najaktivnijih i u javnosti najprepoznatljiviji saborski zastupnik, a mjeru mu izriče osoba koja na radno mjesto u Sabor uopće ne dolazi, iako u njemu redovito prima plaću već deset godina. Pametnima dosta.

Ponašanjem aktualnog vodstva i odlukama koje su donesene na Glavnom odboru nije riješen niti jedan problem. Upravo suprotno – problemi su se produbili i cijela je Stranka postala talac jednog čovjeka i njegove želje da pod svaku cijenu ostane na funkciji.

No, ovakvi postupci vodstva neće nas pokolebati ni uplašiti. Nama naše formalne funkcije u Stranci ne znače ništa i zbog njih se nećemo odreći svojih ideja i ideala. Želimo graditi snažan SDP u kojem će pošteni ljudi pošteno raditi za boljitak Hrvatske. Protiv smo političke korupcije, ucjena, pritisaka, lažnih obećanja i svih oblika manipulacija.

Borit ćemo se i dalje za socijaldemokraciju i pozivamo sve članove SDP-a koji s nama dijele političke i svjetonazorske stavove da nam se hrabro i srčano pridruže u toj borbi. Tražimo raspisivanje unutarstranačkih izbora kako bi članovi SDP-a mogli izabrati vodstvo koje će od SDP-a napraviti pobjedničku stranku i od toga nećemo odustati.

Nema povlačenja, nema prodaje, nema predaje!