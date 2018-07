Suspendirani pripremaju nove napade na Bernardića

Izrečenim suspenzijama na sjednici Glavnog odbora za četvoricu članova vodstva SDP-a – Sinišu Hajdaš Dončića, Mihaela Zmajlovića, Peđu Grbina i Vedrana Babića – predsjednik stranke Davor Bernardić dobio je prvo poluvrijeme, ali ne i cijelu utakmicu. Jer ono što je sigurno jest da se „pobunjenici“, odnosno svi oni koji su uoči sjednice Glavnog odbora tražili da Bernardić ode, neće smiriti. Štoviše, i dalje će tražiti isto, a to je da Bernardić ode s čela stranke i da se što prije održe novi izbori u stranci.

Novi pritisci počinju već danas, kada se održava sjednica vodstva krapinsko-zagorskog SDP-a na čijem je čelu upravo suspendirani Siniša Hajdaš Dončić.

Ne priznaju suspenziju?

Podršku da slobodno traži Bernardićevu ostavku od svoje je organizacije Hajdaš Dončić dobio i uoči sjednice Glavnog odbora pa je za očekivati da će na današnjoj sjednici organizacija ići i korak dalje, odnosno da će ponovno donijeti odluku da traže Bernardićev odlazak, raspisivanje unutarstranačkih izbora, a nije isključeno ni da, u nekom obliku, kažu da ne planiraju poštovati odluku Glavnog odbora kojom se njihov predsjednik Hajdaš Dončić suspendira.

U petak se, kako doznajemo, sastaje i vodstvo SDP-a Zagrebačke županije, koje je također uoči sjednice Glavnog odbora zatražilo Bernardićev odlazak i tražilo nove izbore.

No ni tu za Bernardića nije kraj problemima. U subotu će se održati i izbori za novo vodstvo splitsko-dalmatinskog SDP-a na kojima je jedan od kandidata za šefa Ranko Ostojić.

Njegovom pobjedom, a navodno su velike šanse da se to dogodi, Bernardić bi dobio još jednu veliku i važnu organizaciju protiv sebe. I zapravo bi se moglo kazati da predsjednik stranke ne uživa više podršku u gotovo cijeloj Dalmaciji, odnosno u onome što je od stranke u tom dijelu Hrvatske ostalo.

Ključno je pitanje i što će se dalje događati u Klubu zastupnika SDP-a u kojemu su čak 23 zastupnika potpisala pismo u kojem se traži Bernardićev odlazak s čela stranke, plus Gordan Maras koji pismo nije potpisao, ali koji je također javno kazao da je vrijeme za nove unutarstranačke izbore.

Riječ je dakle o dvije trećine saborskih zastupnika koji ne podržavaju aktualnog šefa i logično je pitanje kako će dalje Predsjedništvo SDP-a i Klub funkcionirati.

Kako doznajemo u SDP-u, do početka nove sjednice Sabora planira se organizirati zajednička sjednica Kluba i Predsjedništva. To je odlučeno i na protekloj sjednici Glavnog odbora na kojoj je predsjednik Kluba Arsen Bauk jasno kazao da će podnijeti ostavku ako do te zajedničke sjednice ne dođe.

Jer to bi značilo da Klub ne podržava odluku Glavnog odbora i da su odlučili suprotstaviti se odluci glavnog stranačkog tijela. U tom slučaju ni Bernardić ni ljudi koji ga i dalje podržavaju ne bi mogli sjediti skrštenih ruku i vjerojatno bi došlo do novih suspenzija ili čak isključivanja iz stranke. Naravno, u tom slučaju postoji i opcija da se dio zastupnika, Bernardićevih protivnika, odluči pozdraviti sa SDP-om, da izađu iz stranke i osnuju vlastitu.

Morat će otići

S druge strane, i ljudi koji su Davoru Bernardiću pomogli da preživi sjednicu Glavnog odbora prošle subote svjesni su da vrijeme ne radi za njih i da bi se, kako protječe, cijela priča mogla okrenuti protiv njih. Pogotovo nastavi li rejting stranke na čelu s Bernardićem i dalje padati.

Zbog toga i dalje u neslužbenim razgovorima naglašavaju da će Bernardić, unatoč tome što je preživio Glavni odbor, u konačnici morati otići s mjesta šefa stranke. Dio utjecajnih ljudi iz vodstva, kako doznajemo, s Bernardićem je već obavio razgovore na tu temu. On to, navodno, nije najbolje primio i prema jednoj verziji tražio je da ga se pusti da bude na čelu stranke do europskih izbora.

Ako doista odstupi s mjesta šefa SDP-a, stranku bi, prema Statutu, do organiziranja novih izbora vodio Zlatko Komadina, potpredsjednik stranke koji je na izbornoj konvenciji dobio najveći broj glasova delegata.

Zagreb: SDP predstavio mjere za povećanje mirovina