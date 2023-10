Domaće beauty blogerice i influencerice ne prestaju pričati o ovom proizvodu!

Poznato je da kako starimo sve više gubimo kolagen. Tijelo počinje smanjivati njegovu proizvodnju već u dvadesetim godinama, a taj se pad posebno osjeti nakon četrdesete kada stopa opadanja postaje itekako primjetna. Kolagen je vlaknasti protein koji igra važnu ulogu u strukturi naših vezivnih tkiva, kože, kostiju i zglobova. Stoga ga njegova važnost za održavanje kože čvrstom i elastičnom čini popularnim sastojkom u mnogim prehrambenim dodacima, kozmetičkim proizvodima i tretmanima usmjerenima na očuvanje mladolikosti i vitalnosti.

Ne možemo ga unijeti u dovoljnim količinama, ali ga možemo sami proizvesti!

Brojna su opsežna istraživanja ukazala su na to da, iako je kolagen esencijalan za zdravu kožu i njen mladolik izgled, kroz prehranu ga ne možemo unijeti u potrebnim količinama. No, postoji svijetla točka - sposobni smo ga sami proizvesti! Ključ za proizvodnju kolagena leži u poticanju specifičnih enzima unutar našeg tijela. U toj svrsi, BioSil kapsule pružaju rješenje! Ova napredna formulacija ne samo da potiče tijelo na prirodnu proizvodnju kolagena, već i štiti proizvedeni kolagen od razgradnje, osiguravajući njegovu optimalnu upotrebu. Patentirana formula BioSil kapsula potiče tijelo da samo proizvede kolagen zahvaljujući glavnoj zvijezdi tog eliksira - ch-OSA®, misterioznom sastojku sa zvučnim imenom, ali i nevjerojatnim moćima. Uz njega, tu je i nezaobilazni vitamin C, koji je poznat kao zaštitnik kože i borac protiv zlih slobodnih radikala.

Foto: Promo

Omiljeni proizvod jet-seta

Od crvenih tepiha do glamuroznih zabava, mnoge svjetske zvijezde ne prestaju pričati o ovom čudesnom proizvodu. Sofija Vergara, Kim Kardashian i mnoge druge hvale ovu čarobnu formulu koja ih drži blistavima i svježima, a isprobale su ga i brojne Hrvatice koje ne kriju svoje oduševljenje benefitima BioSil kapsula. Koriste ga domaće beauty blogerice i influencerice Korana Marović i Dubravka Pleško koja ističe kako je već u prvom mjesecu korištenja primijetila znatan rast mlade kose, a nedavno je i Tamara Obrvan, vlasnica popularnog Instagram profila Skincare akademija, otkrila kako i ona koristi BioSil kapsule za poticanje proizvodnje kolagena.

Foto: Promo

Zbog čega je važan kolagen?

Kolagen čini skupina bjelančevina i ujedno su najzastupljeniji protein u ljudskom tijelu - ima ih 30-35 posto u ukupnom broju bjelančevina te su glavna proteinska komponenta kože, kostiju i vezivnog tkiva. Uloga kolagena je višestruka: povezuje pojedine kosti u zglobove, gradi ovojnice oko organa i međusobno ih odvaja, povezuje kožu sa strukturama ispod nje, obavija mišiće i pojedine mišićne grupe, oblaže i štiti krvne žile i živce na mjestima na kojima ulaze ili izlaze iz organa, tako da, osim potporne, ima i nutritivnu ulogu. Posebna građa veziva osigurava i njegovu ulogu u očuvanju prirodne otpornosti organizma, kao i regeneracijsku ulogu, jer sudjeluje u obnovi svih vrsta potpornog tkiva.

Foto: Promo

Preporuka dermatovenerologa

Maja Kovačević, cijenjena dermatovenerologinja ističe kako ovu čarobnu formulu nerijetko preporučuje svojim pacijentima te kako i sama koristi BioSil kapsule. "Već nakon prvih mjeseci korištenja primijetila sam da su mi nokti pun čvršći i puno su brže rasli, a sama kosa je postala puno životnija nego što je bila ranije", ističe Maja. Preporučuje ga pacijentima koji imaju problema s kosom, noktima, tonusom kože, a kaže kako iskustvo pacijenata pokazuje da BioSil ima i sjajan učinak u izglađivanju površinskih i sitnih bora na koži. Dodaje kako je BioSil idealan dodatak beauty ritualima svim ženama već od kasnih dvadesetih godina, kada se na koži pojave prve sitne bore. BioSil kapsule, za poticanje proizvodnje kolagena, već dugo su prisutne na tržištu i prepoznate su kao vrhunski proizvod za očuvanje mladolikog izgleda, a sada su dostupne i u Hrvatskoj. Ako želite maksimalno njegovati svoju kožu, potaknite svoje tijelo da samo proizvodi kolagen.

Sada kada znate tajnu, ugrabite svoju kapsulu mladosti i neka vaša koža ponovno zasja u punom sjaju!