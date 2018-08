Dok nema presudu, Kalmeta može biti moj pomoćnik

Božidar Kalmeta upravo u HDZ-u doživljava svojevrsnu rehabilitaciju jer je izabran za jednog od tri pomoćnika glavnog stranačkog tajnika Gordana Jandrokovića i zadužen za hrvatski jug.

Pozicija srednjeg ranga

Dolaskom Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a Božidar Kalmeta nije bio kandidat ni na listi za Sabor na parlamentarnim izborima 2016. godine niti na lokalnim izborima godinu kasnije, premda je dotad bio zadarski gradonačelnik, jer je opterećen sudskim procesima u slučaju Remorker i Fimi medija.

Iako je Predsjedništvo HDZ-a prekjučer jednoglasno odlučilo o trojici pomoćnika – Kalmeti, Josipu Šariću i Stjepanu Adaniću – jučer su pojedini članovi vodstva HDZ-a komentirali da je rehabilitacija Kalmete loša ideja koja će štetiti HDZ-u.

Zagrebački HDZ-ovac Ivan Ćelić na Twitteru jučer je pak napisao “što više kaznenih prijava, to veći uspjeh u političkom životu Hrvatske. Kud plovi ovaj brod...” očito aludirajući na Kalmetu.

Što više kaznenih prijava, to veći uspjeh u političkom životu Hrvatske. Kud plovi ovaj brod... — Ivan Ćelić (@Ivanelo76) 31. srpnja 2018.

– Ne ide mi u glavu što im je trebalo to s Kalmetom – komentirao je neslužbeno jedan član Predsjedništva. Gordan Jandroković za Večernji je list pak objasnio zašto je izabrao baš tu trojicu pomoćnika i zašto je izbor pao i na Kalmetu.

– Tražio sam iskusne ljude koji će imati koordinacijske pozicije i koji će svakodnevno biti u kontaktu s terenom te rješavati situacije za koje neće biti potrebno posredovanje glavnog tajnika ili predsjednika HDZ-a. Božidar Kalmeta nije se kandidirao ni za državnu ni za lokalnu funkciju nego je dobio srednje rangiranu stranačku poziciju, uz to što je i šef HDZ-a Zadarske županije. Dokle god u njegovu slučaju nema pravomoćne sudske presude on može obavljati taj posao. Nije potrebno da Kalmeta bude u izolaciji jer postupci protiv njega traju deset godina, osim toga riječ je o stranačkoj, a ne o državnoj poziciji – rekao nam je Jandroković koji je na kritike članova Predsjedništva o izboru Kalmete odgovorio da je on jednoglasno prihvaćen.

Na funkciji od 1. rujna

Kalmeta će koordinirati sedam dalmatinskih (primorskih) županija, Josip Šarić, gradonačelnik Otoka, pet slavonskih plus Bjelovarsku i Sisačko-moslavačku, a Stjepan Adanić, bivši Tuđmanov vojni savjetnik, šest županija sjevera Hrvatske i Grad Zagreb.

Nove će pozicije pomoćnici preuzeti 1. rujna. Gordan Jandroković smatra kako će izbor spomenute trojice pridonijeti jačanju HDZ-a.

Je li kum Šeks lobirao za Kalmetu? Gordan Jandroković u sklopu reorganizacije HDZ-a odlučio se na uvođenje funkcije trojice pomoćnika. Budući da je i predsjednik Sabora, ne stiže samostalno obavljati posao glavnog stranačkog tajnika. Iako je Jandroković bio najavljivao ostavku na tu stranačku funkciju kada je postao prvi čovjek parlamenta, naknadno je od nje odustao. U kuloarima se čuje da je utjecaj na izbor Božidara Kalmete navodno imao i Vladimir Šeks, koji je s njim kumski povezan. Premda, o Kalmeti kao Jandrokovićevu pomoćniku pisalo se i prije nekoliko mjeseci, pa ispada da je od samog početka bio u kombinacijama za tu funkciju. Josip Šarić trebao bi u Slavoniji pridonijeti smirivanju podjela unutar slavonskog HDZ-a, a Stjepan Adanić brinuti se i o zagrebačkom HDZ-u. U HDZ-u kažu da te funkcije ne treba doživljavati kao visoke dužnosti.

>>Pogledajte kako je strankinja u zračnoj luci tražila premijera Plenkovića da ju slika s Gordanom Jandrokovićem