Dobre vijesti za vozače od utorka: Objavljeno kolike će biti cijene goriva

Ministar gospodarstva Davor Filipović kazao je da se od sljedećeg tjedna može očekivati osjetno pojeftinjenje dizela. "Što se tiče cijena naftnih derivata i goriva, cijene su u protekla dva tjedna padale i mogu reći da se od sljedećeg tjedna može očekivati osjetno pojeftinjenje dizela," rekao je. Kako javlja RTL benzin će se prodavati za euro i 39 centi po litri, što je jedan cent jeftinije nego protekla dva tjedna, a dizel će pojeftiniti za 6 centi po litri, baš kao i plavi dizel.

Osnovni benzin i dizelsko gorivo sada se prodaje po istoj cijeni od 1,40 eura po litri (10,55 kuna). Cijena plavog dizela iznosi 0,90 eura po litri (6,78 kuna). Cijena UNP spremnika je 1,42 eura po kilogramu (10,70 kuna), a UNP za boce 1,98 eura po kilogramu (14,92 kuna).

Ministar je na pitanje o cijenama nafte i plina te privodi li se energetska kriza kraju, odgovorio je da, dok traje ruska agresija na Ukrajinu, ne možemo govoriti o tome da nema krize i da više neće biti poremećaja što se tiče energetike, cijena goriva, plina i električne energije.

Nastavio je kako je dobro da su se cijene stabilizirale te da su, kada je riječ o plinu, nakon što je na europskoj razini odlučeno o ograničavanju cijene na maksimalnih 180 eura po megavatsatu, cijene polako krenule prema dolje. Jučer je cijena plina bila oko 40 eura po megavatsatu, a neke projekcije su od 40 do 50 tijekom cijele ove godine. Naravno, sve se to može i promijeniti, no situacija je sada zadovoljavajuća, kazao je.

Video: Poznati detalji povrata poreza, oko 153.000 mladih dobiva puni iznos: 'Isplate kreću u svibnju'