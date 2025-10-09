Naši Portali
SUSEDGRAD

Usred bijela dana pijana vozačica (45) u Zagrebu sletjela s ceste i izazvala tešku nesreću, više ozlijeđenih

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
09.10.2025.
u 11:14

Policija je potvrdila da je protiv 45-godišnje vozačice pokrenut prekršajni postupak zbog izazivanja prometne nesreće pod utjecajem alkohola

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak, 8. listopada oko 15.20 sati u Zagrebu, teško je ozlijeđen 65-godišnji vozač, dok su još tri osobe zadobile lakše ozljede. Prema informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, 45-godišnja vozačica, koja je u trenutku nesreće imala 2,46 promila alkohola u krvi i nije koristila sigurnosni pojas, upravljala je osobnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka državnom cestom 225, krećući se zapadnom kolničkom trakom u smjeru juga.

Dolaskom do stupa javne rasvjete sjeverno od raskrižja s Ulicom Jarek Donji, vozačica nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti te je u blagom zavoju izgubila nadzor nad vozilom. Mazda je izletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, a zatim se nastavila nekontrolirano kretati, rotirala se te ponovno udarila u ogradu, nakon čega je prešla u suprotnu traku.U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio je automobil marke Škoda, kojim je upravljao 65-godišnjak. Pokušao je izbjeći sudar skretanjem ulijevo, no nije uspio te je vozilom također udario u zaštitnu ogradu.

U nesreći je 65-godišnji vozač teško ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Vozačica Mazde i dvoje putnika iz Škode, u dobi od 45 i 47 godina, lakše su ozlijeđeni. Pomoć im je također pružena u bolnicama Sveti Duh i KBC-u Sestara milosrdnica. Policija je potvrdila da je protiv 45-godišnje vozačice pokrenut prekršajni postupak zbog izazivanja prometne nesreće pod utjecajem alkohola.
