Djevojčica crtežom prestrašila mnoge: Ovo je najstrašnije što sam ikad čuo

Dječja mašta ponekad uistinu zna biti zastrašujuća, a pogotovo kada su u pitanju njihovi zamišljeni prijatelji.

Američka glumica Natalie Morales podijelila je tako fotografiju na koju je naišla u jednom časopisu, a koja ju je uznemirila.

Trogodišnjakinja po imenu Ruby nacrtala je svoju zamišljenu prijateljicu, a podaci o njoj zabrinuli su brojne Twitteraše.

– Ovo je moja zamišljena mama Grateful (zahvalna). Njezine žute trepavice znače da može vidjeti u mraku, tada me jedino dolazi posjetiti. Plaši me to ponekad, ali uvijek želim da se vrati. Ima dvije bebe u svome trbuhu. Ima 14, ali nikada ne može imati rođendan – opisala je svoju zamišljenu mamu ova trogodišnjakinja.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI — Natalie Morales (@nataliemorales) May 28, 2018

– Stephen King (pisac horor romana, op.a.) ne bi napisao strašnije djelo – jedan je od brojnih komentara na Twitteru.

Glumica Morales vjeruje pak kako malena ima duha, a s njom su se i drugi složili.

– 'Ona je 14, ali nikada ne može imati rođendan' je najstrašnija fraza koju sam ikad čuo – komentirao je mladić po imenu Stuart.

Iako su se na internetu razvile mnoge ideje o djevojčici i njezinoj zamišljenoj prijateljici, vjerujemo kako malena ipak ima samo bujnu maštu. Što vi mislite?

