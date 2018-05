Susjedi ostavila poruku zbog seksa usred dana pa joj ona otkrila tko je kriv za buku

Izmjenjivanje nježnosti u spavaćoj sobi tijekom toplijih dana zna biti poprilično riskantno. U naletu strasti mnogi zaborave zatvoriti prozore pa postoji velika šansa da će ih netko od susjeda čuti.

Dogodilo se to ženi po imenu Ali Cashat iz Sunshine Coasta u australskoj državi Queensland kojoj je susjeda ostavila poruku nakon što je čula neugodne zvukove iz njezine spavaće sobe.

– Ovo je pomalo neugodno, no mislili smo da bi bilo mudro skrenuti vam pozornost. Prošli vikend dok smo vodili moju unuku do plaže morali smo proći kraj vašeg imanja u nezgodnom trenutku. Bilo je jako teško objasniti unuci zvukove koji su dolazili iz vaše spavaće sobe koja se nalazi na strani kuće kraj puta. Ne želimo zadirati u vašu privatnosti, no mislim da bi bilo najbolje kada bi ubuduće zatvarali prozore da se to ne bi ponovilo – poruka je koju je od starije susjede dobila Ali Cashat.

No, Ali je preko Facebooka odgovorila svojoj susjedi.

Poručila joj je kako taj dan ona i suprug nisu niti bili kod kuće, piše Sunshine Coast Daily.

– Hvala zajednici Sunshinea Coasta i našoj marljivoj anonimnoj susjedi koja nam je ukazala na ovaj nesretni događaj. Vlasnici kuće su krivo optuženi za vrlo glasnu 'izvedbu' tijekom dana. Nažalost, oni su bili u inozemstvu u to vrijeme. Kućepaziteljica je priznala da je ona kriva za popodnevno zadovoljstvo. Vlasnici kuće žele izraziti iskrenu neugodu zbog lažne optužbe s obzirom na to da su u braku jako dugo da bi imali takve aktivnosti s tolikim guštom prije zalaska sunca – poručila je Ali Cashat svojim susjedima.