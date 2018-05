Dok mu je prosio majku dječak je učinio nešto zbog čega se smije cijeli svijet

Prosidba je jedan od onih trenutaka koji svi želimo pamtiti u životu, a Kevin Prztula i njegova djevojka Alyssa zasigurno će je se sjećati zauvijek jer se za to pobrinuo jedan trogodišnjak.

Kevin je sa sobom poveo 11-godišnju kćer Kayleigh kako bi snimala trenutak u kojem će zaprostiti svoju odabranicu, a s njima je bio i Alyssin trogodišnji sin koji se igrao oko fontane dok se muškarac pripremao kleknuti na koljeno.

U trenutku kada je on to učinio, dječak je sišao s fontane, rekao je da mora 'piškiti', no nitko se nije obazirao pa je počeo svlačiti hlače i mokriti.

[video: 25015 / ]

– Jesi li ozbiljan? O moj Bože – ponavljala je uzbuđena buduća mladenka koja nije ni primijetila što njezin sin radi iza leđa zaručnika.

Djevojčica koja je sve snimala u jednom trenutku se počela glasno smijati i sugerirala je ocu neka se okrene.

– O moj Bože, pa on piša – bio je komentar vidno iznenađenog oca.

Video je objavio na YouTubeu nakon čega su ga prenijeli brojni svjetski mediji. A kako i ne bi jer ovakve prosidbe uistinu nemamo prilike često vidjeti. Urnebesno, nije li?