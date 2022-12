Dječje bolnice pune zbog virusa koji pogađa dišni sustav, pedijatri upozoravaju: 'Ne izlažite djecu velikim okupljanjima'

Zbog RSV virusa dječje bolnice u Zagrebu pune su djece koja imaju probleme s dišnim sustavom. On može dovesti i do upale pluća, a liječnici su otkrili što točno stoji iza ovog opasnog virusa.

Klinika za dječje bolesti u Zagrebu trenutno je skoro popunjena, a na dnevni hitni prijem dođe između 60 i 80 djece, prenosi Dnevnik.hr.

- To su zapravo djeca koja su razvila tipičnu kliničku sliku te infekcije RSV bronhilitis međutim nešto je veći broj oboljelih koji su razvili i komplikaciju vezanu uz RSV, a to su upale pluća, nešto su te kliničke slike umjereno teške, nisu više tako blage kao što je bilo u narednom periodu - potvrdila je pedijatrica Ana Močić Pavić koja govori da do prepunjenosti zbog ovog virusa dolazi i u državama poput Francuske i Njemačke.

- Ležeći stacionarni kapaciteti bili su nam popunjeni. Uglavnom dvije trećine djece koja su zahtijevala bolničko liječenje su imale kliničku sliku bronhiolitisa. Kod dvije trećine djece koja su zahtjevala pojačanu pedijatrijsku skrb uzročnik je bio RSV - osvnuo se prim. Tomislav Gojmerac iz Dječje bolnice Srebrnjak.

Sin majke Tanje u bolnici u Klaićevoj je već tri dana.

- Počeo je teško ubrzano disati par dana za redom, počela mu se skupljati slinica na usta, prestao je papati pa smo odlučili doći. Ima jako puno djece, da, doslovno znači jedan dan se isprazni u dva popodne u pet popodne se već opet pune sobe tako da je konstantna popunjenost - ispričala je majka Tanja.

Najviše je djece mlađe životne dobi - novorođenčadi te mlađe dojenčadi. S obzirom da virus kola i u vrtićima i školama, pedijatri savjetuju roditeljima da malu djecu ne izlažu velikim okupljanjima jer se RSV jako lako prenosi kapljičnim putem.

