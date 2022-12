Srednjoškolci pokazali veliko srce: Sakupili građevinski materijal koji je ispao iz kombija

Zagrebački srednjoškolci iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Sopotu danas su svojim brzim i nesebičnim djelovanjem oduševili slučajne prolaznike, ali i sve one koji su njihovu hvalevrijednu akciju vidjeli na snimci koju je škola objavila na Facebook profilu. Naime, spremni su momci svoj odmor proveli pomažući vozaču kojemu je iz kombija ispao teret, a na kraju su za to odbili naknadu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako piše u objavi škole, za vrijeme malog odmora učenici 3.a razreda primijetili su da je vozaču na Aveniji Većeslava Holjevca puknulo uže koje je pridržavalo materijal na kombiju i teret koji je prevozio rasuo se po cesti. Odmah su se dali u akciju te su na cestu postavili trokut kako ne bi došlo do prometne nesreće i brzo počeli sakupljati stvari koje su ispale iz kombija te ih ubacivati natrag u vozilo.

Vozač ih je pokušao platiti za rad, no dječaci su to odbili jer su "smatrali da je to humani čin i da nije u redu uzeti novce za nešto što bi svi trebali napraviti kad vidimo da je netko u nevolji" napisao je autor objave, dodavši kako je škola ponosna na dječake.