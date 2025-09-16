Direktor FBI-a otkrio nove detalje o ubojici Charlieja Kirka: Pitali smo ga zašto? Odgovorio je

Ured okružnog tužitelja okruga Utah najavio je da će biti podnesena formalna optužnica protiv 22-godišnjeg Tylera Robinsona, osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka. Robinson, podrijetlom iz Washingtona, Utah, uhićen je nakon 33-satne potrage. Trenutačno je pritvoren bez prava na jamčevinu u zatvoru okruga Utah zbog sumnje na tri kaznena djela: Teško ubojstvo, koje prema zakonu Utaha može rezultirati smrtnom kaznom, doživotnim zatvorom bez uvjetnog otpusta ili najmanje 25 godina zatvora s mogućnošću uvjetnog otpusta, ometanje pravde, za što je predviđena kazna od jedne do 15 godina zatvora, te teško korištenje vatrenog oružja s nanošenjem teških tjelesnih ozljeda, što nosi kaznu od pet godina do doživotnog zatvora. Okružni tužitelj Jeff Gray izjavio je za Fox News da su optužnice koje će biti podnesene "optimistične" i vjerojatno u skladu s preliminarnim optužbama. Međutim, naglasio je da je istraga još uvijek u ranoj fazi, a konačne optužbe ovise o analizi obimnih dokaza, uključujući digitalne tragove i forenzičke nalaze. Ravnatelj FBI-a Kash Patel u ponedjeljak navečer u emisiji "Hannity" na Fox News Channelu, otkrio je da su vlasti zaplijenile više elektroničkih uređaja iz Robinsonova doma i doma njegove partnerice, uključujući računala, prijenosnike, igraće konzole i mobitele.

Patel je također rekao da je Robinson spomenuo "mržnju" dok je planirao atentat te da je osumnjičenik priznao zločin. "Dokazi i informacije će izaći na vidjelo. Reći ću da je ono što je pronađeno u smislu informacija bila razmjena tekstualnih poruka u kojoj je on, osumnjičenik, konkretno izjavio da je imao priliku ubiti Charlieja Kirka i da će to učiniti", kazao je. "A kad su ga pitali zašto, rekao je da se s nekom mržnjom ne može pregovarati", dodao je. "Intervjuirat ćemo mnoštvo ljudi, ne samo o ovim razgovorima na Discordu, već i o svim komunikacijama koje je osumnjičeni imao", rekao je Patel, dodajući da je obiteljski član prijavio Robinsona, što je pomoglo u njegovom uhićenju. Ubojstvo Charlieja Kirka izazvalo je snažne reakcije diljem Sjedinjenih Država, posebno među konzervativnim zajednicama, gdje je Kirk bio poznat po svom utjecaju u medijima i političkim krugovima.