Dina Komlinović dobitnica je stipendije 'Luka Mak'

Dina Komlinović, učenica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole u Samoboru koja je s odličnim uspjehom završila smjer hotelijersko-turistički tehničar te je sudjelovala na županijskim natjecanjima i već za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja pokazala upornost i izvanrednu radnu etiku, dobitnica je stipendije "Luka Mak" koju treću godinu zaredom dodjeljuje RBA.

Riječ je o stipendiji koja se dodjeljuje u spomen na prerano preminulog Luku Maka, "dobrog duha" digitalnih kanala RBA, a odnosi se na podmirenje troškova za cjelokupni trogodišnji Algebrin studij digitalnog marketinga. Dina Komlinović je tako stručni žiri oduševila svojom analizom digitalnog oglašavanja na primjerima oglasa dva poznata brenda, te je prepoznata kao najbolja kandidatkinja radi iznimno kvalitetne prijave, visoke motivacije, dobrog razumijevanja i poznavanja tematike. Kriteriji za odabir stipendista ujedno uključuje i prosjek ocjena, ali i socioekonomski status.

– Odabrala sam digitalni marketing kao smjer u kojem se želim dalje usavršavati jer vjerujem da su digitalni kanali komunikacije naša svakodnevica koja ima sve veći potencijal rasta. Želim biti informirana i koristiti društvene mreže i ostale online kanale ne samo za zabavu nego i za učenje te jednog dana za izgradnju svog karijernog puta. Vjerujem da je budućnost marketinga upravo u digitalnoj sferi i veselim se novim izazovima koji su ispred mene na Algebrinu studijskom programu – poručila je Dina Komlinović.

Stipendija će Dini tako omogućiti studiranje na studijskom programu na kojem su studentima na raspolaganju stručnjaci iz industrije koji ih osposobljavaju vještinama budućnosti usklađenim s potrebama tržišta rada i koja se neprestano ažuriraju u području komunikacijskih i prezentacijskih vještina, SEO optimizacije, naprednog programiranja i metrike.

– U Dininoj prijavi prepoznali smo talent i kreativnost te izrazitu motiviranost i posvećenost za daljnji razvoj u sferi digitalnog marketinga. To je područje u kojem se promjene, zahvaljujući naprednim algoritmima, događaju svakog tjedna, nekad i dana, te se od stručnjaka očekuju napredna znanja, analitičke vještine i brza sposobnost prilagođavanja različitim digitalnim kanalima na kojima se kreiraju marketinške strategije i kampanje. Danas je digitalni marketing "must have" dio svakog kvalitetno izgrađenog marketinškog odjela tvrtke neovisno o sektoru iz kojeg dolazi i veseli nas vidjeti da je i RBA to prepoznala te odlučila nagraditi najbolje mlade talente upravo stipendijom za Algebrin studijski program – poručio je član Uprave Algebre Hrvoje Josip Balen.

