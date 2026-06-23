Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Kako preživjeti vrućine?

Zbog toplinskog vala Grad razmatra potez koji bi mogao razveseliti tisuće Zagrepčana

Zagreb: Unatoč najavljenoj promjeni vremena, temperature i dalje ljetne
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.06.2026.
u 12:33

Nažalost, ovakvih toplinskih valova bilo je i ranije, a bit će ih sve više. Bit će intenzivniji i češći, kao i oluje. To su posljedice klimatskih promjena i svi gradovi moraju se prilagoditi novim okolnostima koje će biti sve izraženije – kazao je Tomašević.

Dok meteorolozi za kraj tjedna najavljuju vrhunac novog toplinskog vala, Grad Zagreb razmatra mjere kojima bi građanima olakšao podnošenje visokih temperatura. O tome je na današnjoj konferenciji za novinare govorio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na pitanje planira li Grad poduzeti dodatne korake zbog nadolazećih vrućina, Tomašević je otkrio da se razmatra mogućnost besplatnog korištenja gradskih bazena tijekom vikenda. – Kao i prošle godine, razmišljamo da bazene tijekom vikenda učinimo besplatnima. Trenutačno o tome razgovaramo s Ustanovom za upravljanje sportskim objektima kako bismo građanima olakšali vrućine koje se najavljuju, posebno za kraj tjedna kada bi toplinski val trebao dosegnuti vrhunac – rekao je gradonačelnik. Tomašević se osvrnuo i na stanje u javnom prijevozu te istaknuo kako u tramvajima i autobusima ne bi trebalo biti problema s rashladnim sustavima. – Klima radi, odnosno mora raditi u javnom prijevozu, osim ako postoji neki pojedinačni kvar na vozilu – kazao je.

Dodao je kako Grad razmatra i druge načine pomoći građanima. – Vidjet ćemo možemo li još na neki način pomoći građanima da se lakše nose s ovim toplinskim valom – kazao je. Novinare je zanimalo i hoće li Zagreb, poput nekih francuskih gradova, uvoditi posebne mjere ili ograničenja na javnim površinama zbog ekstremnih temperatura. Tomašević nije najavio takve poteze, no osvrnuo se na uvjete rada zaposlenika koji tijekom vrućina rade na otvorenom. – Postoje pravila zaštite na radu i standardi kojih se svi moraju pridržavati. U takvim situacijama organiziraju se češće stanke i osigurava dodatna hidratizacija radnika. To je odgovornost svakog izvođača radova, bilo da je riječ o privatnim tvrtkama ili gradskim poduzećima – rekao je.

Gradonačelnik je pritom upozorio da će se gradovi u budućnosti morati sve više prilagođavati ekstremnim vremenskim pojavama. – Nažalost, ovakvih toplinskih valova bilo je i ranije, a bit će ih sve više. Bit će intenzivniji i češći, kao i oluje. To su posljedice klimatskih promjena i svi gradovi moraju se prilagoditi novim okolnostima koje će biti sve izraženije – zaključio je Tomašević.
Ključne riječi
toplinski val Tomislav Tomašević Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Teško oštećeno gradsko groblje Mirogoj
Do 14. kolovoza otvoren je natječaj

Je li pomoć od 3000 eura dovoljna za Mirogoj? Tomašević odgovorio kritičarima

Na konferenciji za novinare istaknuo je kako Grad Zagreb ne isplaćuje odštetu, već financijsku pomoć građanima. – Sigurno nijedan gradonačelnik  posljednjih godina nije bio suočen s ovakvom situacijom. S obzirom na velike štete koje je nevrijeme prouzročilo na Mirogoju, u dogovoru s koalicijskim partnerima odlučili smo osigurati financijsku pomoć građanima – rekao je Tomašević.

Zagreb: Jutarnja špica na Maksimirskoj
2
grad naručio anketu

Tomašević otkrio zašto ZET kasni: 'Kazne su premale, a prekršaja je puno'

Čak 85 posto Zagrepčana češće bi koristilo javni prijevoz kada bi bio redovitiji i pouzdaniji, pokazalo je nedavno istraživanje ZET-a i Grada Zagreba. Na pitanje što će Grad učiniti kako bi tramvaji vozili brže i držali se voznog reda, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako jedan od najvećih problema predstavljaju vozači koji ne poštuju žute trake te najavio nove korake za ubrzavanje javnog prijevoza.

Zagreb: Žute trake na kolniku namijenjene za prometovanje tramvaja
4
istraživanje zet-a

Čak 85 posto Zagrepčana želi isto! Evo što bi ih potaknulo da češće koriste tramvaje i autobuse

"Najvažniji rezultat provedenog istraživanja je da bi Zagrepčani više koristili javni prijevoz kada bi bio učestaliji, pouzdaniji i brži. Tako čak 85 posto građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza, 83 posto navodi pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82 posto češće polaske", rekao je Bogdanović.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!