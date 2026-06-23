Zbog toplinskog vala Grad razmatra potez koji bi mogao razveseliti tisuće Zagrepčana

Dok meteorolozi za kraj tjedna najavljuju vrhunac novog toplinskog vala, Grad Zagreb razmatra mjere kojima bi građanima olakšao podnošenje visokih temperatura. O tome je na današnjoj konferenciji za novinare govorio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na pitanje planira li Grad poduzeti dodatne korake zbog nadolazećih vrućina, Tomašević je otkrio da se razmatra mogućnost besplatnog korištenja gradskih bazena tijekom vikenda. – Kao i prošle godine, razmišljamo da bazene tijekom vikenda učinimo besplatnima. Trenutačno o tome razgovaramo s Ustanovom za upravljanje sportskim objektima kako bismo građanima olakšali vrućine koje se najavljuju, posebno za kraj tjedna kada bi toplinski val trebao dosegnuti vrhunac – rekao je gradonačelnik. Tomašević se osvrnuo i na stanje u javnom prijevozu te istaknuo kako u tramvajima i autobusima ne bi trebalo biti problema s rashladnim sustavima. – Klima radi, odnosno mora raditi u javnom prijevozu, osim ako postoji neki pojedinačni kvar na vozilu – kazao je.

Dodao je kako Grad razmatra i druge načine pomoći građanima. – Vidjet ćemo možemo li još na neki način pomoći građanima da se lakše nose s ovim toplinskim valom – kazao je. Novinare je zanimalo i hoće li Zagreb, poput nekih francuskih gradova, uvoditi posebne mjere ili ograničenja na javnim površinama zbog ekstremnih temperatura. Tomašević nije najavio takve poteze, no osvrnuo se na uvjete rada zaposlenika koji tijekom vrućina rade na otvorenom. – Postoje pravila zaštite na radu i standardi kojih se svi moraju pridržavati. U takvim situacijama organiziraju se češće stanke i osigurava dodatna hidratizacija radnika. To je odgovornost svakog izvođača radova, bilo da je riječ o privatnim tvrtkama ili gradskim poduzećima – rekao je.

Gradonačelnik je pritom upozorio da će se gradovi u budućnosti morati sve više prilagođavati ekstremnim vremenskim pojavama. – Nažalost, ovakvih toplinskih valova bilo je i ranije, a bit će ih sve više. Bit će intenzivniji i češći, kao i oluje. To su posljedice klimatskih promjena i svi gradovi moraju se prilagoditi novim okolnostima koje će biti sve izraženije – zaključio je Tomašević.