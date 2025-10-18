Naši Portali
'INTERVENIRALI BRZO I MOĆNO'

Devet godina Plenkovićeve Vlade: 'Prošli smo nevjerojatan period...'

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
18.10.2025.
u 11:25

Govoreći o danima kada je došao na čelo stranke i vlade, rekao je da je došao pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana. "Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas".

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u subotu kako je vlada u posljednjih devet godina napravila prilično posla, ali da postoji prostora za još budući da još nisu riješeni svi problemi koji tište građane ili opterećuju gospodarstvo. "Kada gledam realno, mislim da možemo biti zadovoljni. Prošli smo nevjerojatan period. Nismo ni sanjali kakvi će se svi izazovi dogoditi, rekao je premijer Plenković u intervjuu Hrvatskom radiju u povodu devete godišnjice rada aktualne Vlade.

Dodao je kako ocjene trebaju davati građani, odnosno oni koji misle da žive bolje ili gore danas ili prije devet godina."Meni je bilo važno da u ogromnim krizama Vlada pokaže snagu države, da se očuva socijalna kohezija i omogući ozbiljan napredak", rekao je. Govoreći o usporednim podacima iz 2016. i danas, istaknuo je kako je prosječna plaća narasla za 92 posto, a da je kumulativna inflacija u tom periodu 35 posto.

Kada se to podijeli rekao je, dobivate da nam je realni rast raspoloživoga dohotka u odnosu na tada veći od 42 posto prosječno, a da smo pritom prošli sve što nismo ni sanjali da ćemo proći. Ponovio je da su cijene plina narasle 17 puta, a to je utjecalo na cijenu struje, naftnih derivata, a da hrvatski građani to nisu osjetili. "Intervenirali smo brzo i moćno i mislim da smo ostvarili većinu strateških ciljeva, pri čemu su plaće i mirovine daleko najbitnije", rekao je Plenković.

Andrej Plenković

