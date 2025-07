Detalji tragedije: Vozač se nije zaustavio. Ispao je iz kamiona nakon naleta vlaka i preminuo

Vozač teretnog automobila smrtno je stradao jučer oko 12 sati u Donji Andrijevcima, u nesreći na prijelazu ceste preko željezničke pruge. U nesreći je sedam osoba ozlijeđeno, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska. "Županijski državni odvjetnik iz Slavonskog Broda je uz asistenciju policijskih službenika proveo očevid kojim je utvrđeno se vozač kamiona (1963.) kretao Trnavačkom ulicom prema sjeveru, dok se južnim kolosijekom željezničke pruge u smjeru istoka kretao putnički vlak kojim je upravljao 46-godišnjak", navela je policija te dodala kako vozač kamiona nije koristio sigurnosni pojas.

Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge, navodi policija, vozač kamiona nije se zaustavio, unatoč zvučnim i svjetlosnim znakovima upozorenja da se približava vlak. On je teretnim automobilom ušao na prijelaz pri čemu je došlo do udara vlaka u njega.

"Nakon udara vozač teretnog automobila je ispao iz istoga, a od siline udara putnički vlak je iskočio iz tračnica na kamenu površinu gdje je udario u metalni stup za napajanje električnom energijom. U ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradao vozač teretnog automobila, teže je ozlijeđen 46-godišnji strojovođa, dok su lakše ozlijeđeni putnici u vlaku u dobi od 34, 71, 58, 81, 18 i 19 godina", ističe policija.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske napominju i kako su od vozača teretnog automobila i 46-godišnjeg strojovođe uzeti potrebiti uzorci za analizu na alkohol, dok u vezi ove prometne nesreće slijedi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.