Detalji o smrti zaštitara u klubu u Biogradu: Vlasnik je HDZ-ov vijećnik, a tučnjava je bilo i prije

U biogradskome ugostiteljskom objektu u nedjelju je oko 4 sata došlo do fizičkog sukoba više osoba, a teško ozlijeđeni 54-godišnjak je umro u zadarskoj bolnici, izvijestila je zadarska policija koja je privela dvojicu i istražuje slučaj. U priopćenju Policijske uprave navodi se da je u 4.05 sati policija postupala po dojavi Hitne medicinske pomoći Biograd da pružaju liječničku pomoć muškarcu u ugostiteljskom objektu u Biogradu. Ozlijeđeni 54-godišnji hrvatski državljanin je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je umro.

Jutarnji list neslužbeno doznaje kako se incident dogodio tijekom ovogodišnjeg otvorenja sezone u noćnom klubu ''Aqua'', inače u suvlasništvu gradskog vijećnika Danijela Šangulina (HDZ), a i ranije su zabilježeni incidenti u klubu. Još je 12. lipnja prošle godine izbila masovna tučnjava zbog čega je na teren izašlo više policijskih ophodnji, a i četiri godine ranije u srpnju je izbila tučnjava u kojoj je jednom 21-godišnjaku bila slomljena čeljust, dok je drugom 26-godišnjaku bio slomljen nos.

Osim toga, i krajem srpnja 2021. godine u vrijeme epidemije Covida 19 pisalo se o klubu jer se navodno nisu poštovale epidemiološke mjere, a ''Aqua'' je radila i do 5 ujutro, iako se nalazi tek 50 metara od prvih naseljenih kuća. Neslužbeno se tako navodilo kako u klubu od konobara nitko nije nosio masku, a unatoč ophodnjama policije nitko nije reagirao.

Što se tiče najnovijeg, a ujedno i najkrvavijeg slučaja zabilježenog u klubu Aqua, u koordinaciji s dežurnom županijskom državnom odvjetnicom, koja je izašla na mjesto događaja, policija je provela očevid dok se u prostorijama policije nalaze dvije muške osobe nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje svih okolnosti ovog događaja. Za sada je utvrdila kako je tijekom večeri u ugostiteljskom objektu bilo narušavanja javnog reda i mira te fizički sukoba između više osoba. Po nalogu županijske državne odvjetnice, nad tijelom preminulog je naložena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Prema pisanju medija, umro je zaštitar iz ugostiteljskog objekta.

U tučnjavi je navodno sudjelovalo 50-ak mladića, doznaju 24sata, a pripadnici Hitne medicinske pomoći koji su stigli par minuta nakon 4.03 sati nisu vidjeli tragove nasilja. Ravnatelj Opće bolncie Željko Čulina pak je naveo kako je zaštitar imao tragove nasilja, a obdukcija će se obaviti u Šibeniku tijekom poslijepodneva. Vlasnik nije dao izjave, no njegov otac Tonči, inače bivši dugogodišnji predsjednik Gradskog vijeće Biograda kazao je za Zadarski.hr kako je 54-godišnji zaštitar nastradao dok je pokušavao smiriti sukob između dvojice mladića. - Nažalost se dogodila nesreća, no nije bila riječ o masovnoj tučnjavi. Zaštitar se posljednjih dana žalio na zdravstvenu situaciju koja nije bila dobra, no nije išao liječniku. Kada je krenuo smiriti dvojicu mladića jednostavno se srušio, nitko ga nije udario - rekao je Šangulin.

