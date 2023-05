Crna subota na cestama: U dvije nesreće ozlijeđeno dvoje djece, jedno od njih teško

Tijekom ovog vikenda dvoje malodobno djece je ozlijeđeno u dvije odvojene nesreće koje su se dogodile kod Garešnice i Nove Gradiške. U jednoj nesreći 10-godišnjaka je udario osobni automobil dok je pretrčavao cestu, dok je u drugoj lakše ozlijeđeno dvogodišnje dijete u sudaru automobila i motocikla.

Kako je izvijestila PU brodsko-posavska, do prve nesreće u Godinjaku kod Nove Gradiške došlo je u subotu oko 17.20 sati. Provedenim očevidom utvrđeno je da je maloljetnik (10) pretrčavao kolnik, te je tom prilikom osobni automobil kojim je upravljao 22-godišnjak udario u maloljetnika. Prilikom udara maloljetnik je pao na kolnik, nakon čega mu je u bolnici pružena pomoć, te je zadržan na daljnjem liječenju.

U drugoj odvojenoj nesreći koja se dogodila u 17 sati u Hercegovcu kod Garešnice sudarili su se osobni automobil, u kojemu su se nalazili 65-godišnji vozač i putnici u dobi od 26, 24 i 2 godine, te motocikl kojim je upravljao 56-godišnjak s putnicom u dobi od 54 godina. Skrećući ulijevo na prilazni most lovačke kuće nije se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja. Pri tom je došlo do sudara s osobnim automobilom daruvarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 65-godišnjak, a koji je već bio u pretjecanju.





Kako je javila bjelovarsko-bilogorska policija, prilikom kontakta osobnog automobila i motocikla došlo je do pada motocikliste i putnice na kolnik dok je motocikl nastavio nekontrolirano kliziti po kolniku državne ceste, a osobni automobil je sletio u putni jarak. Kao putnici u osobnom automobilu nalazili su se 26-godišnjak, 24-godišnjakinja i dvogodišnje dijete koje nije bilo smješteno u dječju sigurnosnu sjedalicu već je sjedilo u krilu 24-godišnjakinje.

Vozač motocikla i njegova putnica su Hitnom medicinskom pomoći prevezeni u bolnice gdje su im kvalificirane teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je lakše ozlijeđeno i dvogodišnje dijete iz automobila jer nije bilo u sjedalici već na krilu 24-godišnjakinje. Vozač osobnog vozila nije bio pod utjecajem alkohola dok vozač motocikla zbog zadobivenih ozljeda nije alkotestiran. Zbog očevida je od 17.30 do 20.20 sati bila zatvorena državna cesta na dionici Hercegovac - Veliki Zdenci.