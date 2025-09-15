Detalji nesreće kod Zaboka: Kamion sletio s ceste i udario u zaštitnu ogradu, ozlijeđena jedna osoba

U ponedjeljak poslijepodne na autocesti A2 kod Začretja, nedaleko Zaboka, dogodila se prometna nesreća, potvrdila je za Večernji list Policijska uprava krapinsko-zagorska. Na Facebook stranici "Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija" objavljeno je kako je cesta bila zatvorena u smjeru prema Krapini, dok su fotografije snimljene dronom pokazale da se kamion prevrnuo na bok.

FOTO Prometni kolaps na A2: Kamion se prevrnuo na bok, promet obustavljen

Prema podacima Hrvatskog autokluba, zbog nesreće je zaustavljen promet na dionici između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. Vozila su u međuvremenu preusmjeravana na izlaz Sveti Križ Začretje. Policija je za 24sata potvrdila da je do nesreće došlo kada je šleper, krećući se po sredini kolnika, sletio s ceste i udario u zaštitnu ogradu.

U nesreći je ozlijeđen državljanin Bosne i Hercegovine rođen 1957. godine. Nakon pregleda u zabočkoj bolnici utvrđeno je da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Promet autocestom A2 normaliziran je u 21:16 sati, nakon što je obavljen očevid i uklonjena prepreka s kolnika.