Dermatološki pregled u domovima zdravlja čeka se mjesecima, u bolnicama i godinu dana

Preventivni pregled madeža jedan je od najčešćih razloga zbog kojeg se Zagrepčani u posljednje vrijeme odlučuju na posjet dermatologu. Ovisno o dobi, česti su i alergijski problemi, dok se tinejdžeri i pripadnici mlađe populacije naručuju i zbog problema s aknama te rozaceje, no do dermatologa se, zbog dugih lista čekanja, sve teže dolazi. Dok se u domovima zdravlja, kako ističu iz Grada, dermatološki pregled čeka i po nekoliko mjeseci, u bolnicama se taj period nerijetko produži i do godinu dana.

Koji su potencijalni razlozi za to, kako možemo doskočiti tom problemu te osjeća li se povećan priljev pacijenata u privatnom sektoru zbog duga čekanja u javnom, upitali smo doc. dr. sc. Ivanu Prkačin, specijalisticu za dermatologiju i venerologiju, dermatološku onkologiju i medicinsku kozmetologiju, koju pacijenti posjećuju u Poliklinici SIAI, ali i u KBC-u "Sestre milosrdnice".

Sve veći pritisak

– Pritisak na dermatologiju nikada nije bio veći i iz dana u dan dodatno se povećava. Ne možemo sa sigurnošću reći je li to zato što primarna zdravstvena zaštita ne radi dovoljno dobru selekciju ili zato što su ljudi postali svjesniji važnosti preventivnih pregleda ili se jednostavno radi o kombinaciji svega. No posla zaista ima jako puno, i u bolnici, ali i privatnoj praksi – ističe. U Vinogradskoj, dodaje, svakodnevno pregleda više od 35 pacijenata, što je znatno više nego prijašnjih godina, dok je u privatnoj praksi ta brojka još uvijek manja, no pacijenti su, kaže, osvješteniji pa češće dolaze na preventivne preglede madeža i više postavljaju pitanja. No postoji li određena dob u kojoj bi se trebalo naručiti na preventivni pregled?

– To ovisi o anamnezi i broju madeža. Ljudi svjetlije puti ili oni koji u obitelji imaju melanom mogu doći vrlo rano, već u tinejdžerskoj dobi. U bolnici najčešće dolaze stariji pacijenti koje uputi neki drugi specijalist ili liječnik obiteljske medicine. Ali sve više dolazi i generacija 40+, koja je svjesna povećane učestalosti melanoma – kaže Prkačin.

Prednost hitnim pacijentima

Iako se dermatološki pregled u bolnicama nerijetko čeka i po godinu dana, dodaje, postoje iznimke. Pacijenti se, dakako, selektiraju po hitnosti, a ulogu u tome ima i liječnik obiteljske medicine. – Ako pacijent ima sumnju na karcinom ili neku ozbiljnu bolest, liječnik obiteljske medicine može ga uputiti kao hitnog pacijenta i tada termin dobije u roku od nekoliko dana. Zbog toga smatram da je glavni problem zapravo u primarnoj zaštiti. Ljudi često i ne vide svog obiteljskog liječnika, nego odmah idu dermatologu, što nije idealno. Ako je netko hitan slučaj, obiteljski liječnik može ga odmah uputiti i on do pregleda dolazi vrlo brzo, i to mogu potvrditi iz svakodnevnog iskustva – napominje Prkačin.

Kao i u slučaju brojnih drugih specijalizacija, problem, kaže, nije u nedostatku dermatologa, već u lošoj raspoređenosti. – Svi žele raditi u Zagrebu i velikim gradovima, dok postoje dijelovi Hrvatske poput Like ili nekih dijelova Slavonije u kojima dermatologa uopće nema. To je zabrinjavajuće, pogotovo u smislu prevencije melanoma. Trebalo bi privući mlade specijaliste u te krajeve. I tu čak nije riječ o odabiru specijalizacije budućih liječnika, već u sustavu. Kao referentni centar za melanom primamo pacijente iz cijele Hrvatske i svi hitni slučajevi budu pregledani. Pacijenti iz područja bez dermatologa često dolaze u Zagreb ili katkad u Zadar – ističe.

Prvi slobodan termin u veljači

A kakvo je stanje s listama čekanja i brojem dermatologa u zagrebačkim domovima zdravlja, upitali smo Grad, iz kojeg su nam kazali kako sve ovisi o lokaciji, pa su tako, primjerice, u centru metropole prvi slobodni termini tek u veljači 2026. godine. – Prema internim podacima, u Domu zdravlja Zagreb – Zapad prosječno vrijeme čekanja u obje ordinacije u Parku Stara Trešnjevka iznosi 21 do 25 dana, u Domu zdravlja Zagreb – Istok prvi slobodni termini za dermatološki pregled dostupni su za mjesec dana, odnosno 18. prosinca 2025. u Hirčevoj 1 i Slavonskoj 35, dok su u Domu zdravlja Zagreb – Centar prvi slobodni termini za redovni prvi pregled u veljači 2026., i to u Kauzlarićevu prilazu, dok se za pregled djece ne čeka dulje od 1 do 2 mjeseca – poručuju s Radićeva trga. Zagrebački domovi zdravlja, dodali su, imaju ugovorenih osam ordinacija dermatologije i venerologije, a prema podatcima Digitalnog atlasa hrvatskog liječništva, na području Zagreba zaposleno je 105 specijalista dermatologije i venerologije te 26 specijalizanata.

'Planiramo povećati kapacitete'

– Projekcije pokazuju porast broja za približno 6% u idućih pet godina. Unatoč formalno zadovoljenim normativima, zdravstvene ustanove suočene su s nedostatkom specijalista na tržištu rada te odljevom stručnjaka u privatni sektor, odnosno većom motiviranošću liječnika za rad u privatnom sektoru, što otežava zapošljavanje u javnim ustanovama. U skladu s Prijedlogom Plana specijalističkog usavršavanja za petogodišnje razdoblje (2025.–2029.), domovi zdravlja Grada Zagreba planiraju specijalizacije iz dermatologije i venerologije, i to dvije u DZZ-u Centar te po tri u DZZ-u Istok i Zapad. Time će se povećati kadrovski kapaciteti i dugoročnije stabilizirati dostupnost usluge dermatologije i venerologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – najavili su. Kako bi pojačali kapacitete i smanjili liste čekanja, poručuju, u Hirčevoj je nedavno ugovoren i jedan dodatni dermatološki tim, a ove je godine na području GČ-a Novi Zagreb – Istok otvorena i nova ordinacija dermatologije i venerologije. Uskoro bi novu ambulantu trebali dobiti i stanovnici GČ-a Trnje, za koju je nedavno pokrenut postupak osnivanja.

– Grad Zagreb kontinuirano jača dostupnost i kvalitetu dermatološke skrbi u domovima zdravlja, s ciljem ranog otkrivanja i pravodobnog liječenja bolesti kože. U tom kontekstu, Grad sustavno ulaže u kadrovsko i tehničko osnaživanje dermatoloških ambulanti te povećanje dostupnosti preventivnih pregleda građanima na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Tako se osigurava bolja povezanost javnozdravstvenih aktivnosti s redovitim sustavom zdravstvene skrbi, poput javnozdravstvene akcije "Djeluj sada", čime se doprinosi ranijoj dijagnostici melanoma i smanjenju opterećenja bolničkog sustava. Grad Zagreb financira i provodi ovu akciju usmjerenu na prevenciju i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože (melanoma). Akcija predstavlja nadstandardnu mjeru ranog otkrivanja melanoma i jedan je od najposjećenijih javnozdravstvenih projekata u Hrvatskoj. Održava se bez potrebe za prethodnom prijavom ili uputnicom, a pregledi su u potpunosti besplatni.

Tijekom jednodnevne akcije pregleda se više od 1000 građana, dok je ukupno do sada pregledano više od 18.000 ljudi. Osobama kod kojih se pri pregledu uoči sumnja na zloćudne promjene omogućuje se hitno upućivanje na daljnju dijagnostiku i liječenje. Uz preglede, akcija obuhvaća i edukativne aktivnosti o zaštiti od sunca te radionice za djecu o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu, s ciljem promicanja zdravih životnih navika i smanjenja rizika od razvoja melanoma, kojima je obuhvaćeno više od 150.000 korisnika – ističu iz Grada.