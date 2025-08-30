Završila je hitnoj nakon što si je istisnula prišt na posebno opasnom području lica: 'Ovu grešku više neću ponoviti'

Koliko god bilo primamljivo stisnuti dosadnu bubuljicu, dermatolozi upozoravaju da ta navika može imati ozbiljne posljedice – od ožiljaka do potencijalno opasnih infekcija. Posebno se to odnosi na “trokut smrti” - područje lica koje obuhvaća oči, nos, gornju usnu i kutove usta. Krvne žile u ovoj zoni povezane su izravno s mozgom, bez zaštitnih mehanizama koji bi spriječili širenje infekcije, piše Daily Mail.

U rijetkim slučajevima, stiskanje prištića ovdje može dovesti do gubitka vida, trajne paralize, sepse, pa čak i smrti. Amerikanka Lish Marie podijelila je svoje iskustvo na TikToku: nakon što je stisnula prištić ispod nosa, lice joj je nateklo, a osmijeh se iskrivio. Završila je na hitnoj gdje su joj propisani antibiotici i steroidi. Srećom, oporavila se za tri dana, no liječnici su potvrdili da je infekcija ušla u krvotok.

Drugi korisnici također su svjedočili sličnim situacijama – neki su zbog istog problema završili u bolnici i na operaciji. Dermatolozi objašnjavaju da stiskanjem prištića sadržaj često završi dublje u koži, što pogoršava upalu, povećava rizik od infekcije i može ostaviti trajne ožiljke.

Kako spriječiti akne?

Njega kože: redovito čišćenje i izbjegavanje agresivnog stiskanja.

Prehrana: ograničiti unos šećera, jesti više orašastih plodova, mahunarki, ribe, crvenog mesa, voća i povrća.

Dnevnik prehrane: pratiti pogoršavaju li određene namirnice akne.

Akne pogađaju više od 80% tinejdžera, ali i odrasle. I dok prištić nestane, ožiljak može ostati – zato stručnjaci savjetuju: ruke dalje od lica.