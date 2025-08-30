Naši Portali
'trokut smrti'

Završila je hitnoj nakon što si je istisnula prišt na posebno opasnom području lica: 'Ovu grešku više neću ponoviti'

@lishmarie1/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
30.08.2025.
u 14:00

Liječnici su potvrdili da je infekcija ušla u krvotok.

Koliko god bilo primamljivo stisnuti dosadnu bubuljicu, dermatolozi upozoravaju da ta navika može imati ozbiljne posljedice – od ožiljaka do potencijalno opasnih infekcija. Posebno se to odnosi na “trokut smrti” - područje lica koje obuhvaća oči, nos, gornju usnu i kutove usta. Krvne žile u ovoj zoni povezane su izravno s mozgom, bez zaštitnih mehanizama koji bi spriječili širenje infekcije, piše Daily Mail. 

U rijetkim slučajevima, stiskanje prištića ovdje može dovesti do gubitka vida, trajne paralize, sepse, pa čak i smrti. Amerikanka Lish Marie podijelila je svoje iskustvo na TikToku: nakon što je stisnula prištić ispod nosa, lice joj je nateklo, a osmijeh se iskrivio. Završila je na hitnoj gdje su joj propisani antibiotici i steroidi. Srećom, oporavila se za tri dana, no liječnici su potvrdili da je infekcija ušla u krvotok.

@lishmarie1

♬ Prokofiev: Romeo and Juliet, Op. 64, Act I: No. 13, Dance of the Knights - Mariinsky Orchestra & Valery Gergiev

Drugi korisnici također su svjedočili sličnim situacijama – neki su zbog istog problema završili u bolnici i na operaciji. Dermatolozi objašnjavaju da stiskanjem prištića sadržaj često završi dublje u koži, što pogoršava upalu, povećava rizik od infekcije i može ostaviti trajne ožiljke.

Kako spriječiti akne?

  • Njega kože: redovito čišćenje i izbjegavanje agresivnog stiskanja.
  • Prehrana: ograničiti unos šećera, jesti više orašastih plodova, mahunarki, ribe, crvenog mesa, voća i povrća.
  • Dnevnik prehrane: pratiti pogoršavaju li određene namirnice akne.

Akne pogađaju više od 80% tinejdžera, ali i odrasle. I dok prištić nestane, ožiljak može ostati – zato stručnjaci savjetuju: ruke dalje od lica.

@lishmarie1 Let it be known, might save a life!!! Don't pop pimples in the DEATH TRIANGLE!!!!! ⚠️ 💀 EVERYONE GETS PIMPLES!! No shame it's life, just be safe about it! #PimplePopper #PimplePopping #PimpleTalk #PopItLikeItsHot #SkincareTikTok #ViralMoment #ZeroFucksGiven #EmbarrassedForWhat #NoShameGame #ConfidenceVibes #IDontCareIDidIt #GrossButSatisfying #PimpleQueen #tiktokmademedoit
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Aurel
Aurel
22:08 30.08.2025.

"Krvne žile u ovoj zoni povezane su izravno s mozgom, bez zaštitnih mehanizama koji bi spriječili širenje infekcije" - ajme meni!!! čak i loši srednjoškolci se križaju na ovu besmislicu

