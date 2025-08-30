Završila je hitnoj nakon što si je istisnula prišt na posebno opasnom području lica: 'Ovu grešku više neću ponoviti'

Koliko god bilo primamljivo stisnuti dosadnu bubuljicu, dermatolozi upozoravaju da ta navika može imati ozbiljne posljedice – od ožiljaka do potencijalno opasnih infekcija. Posebno se to odnosi na “trokut smrti” - područje lica koje obuhvaća oči, nos, gornju usnu i kutove usta. Krvne žile u ovoj zoni povezane su izravno s mozgom, bez zaštitnih mehanizama koji bi spriječili širenje infekcije, piše Daily Mail.
U rijetkim slučajevima, stiskanje prištića ovdje može dovesti do gubitka vida, trajne paralize, sepse, pa čak i smrti. Amerikanka Lish Marie podijelila je svoje iskustvo na TikToku: nakon što je stisnula prištić ispod nosa, lice joj je nateklo, a osmijeh se iskrivio. Završila je na hitnoj gdje su joj propisani antibiotici i steroidi. Srećom, oporavila se za tri dana, no liječnici su potvrdili da je infekcija ušla u krvotok.
@lishmarie1 ♬ Prokofiev: Romeo and Juliet, Op. 64, Act I: No. 13, Dance of the Knights - Mariinsky Orchestra & Valery Gergiev
Drugi korisnici također su svjedočili sličnim situacijama – neki su zbog istog problema završili u bolnici i na operaciji. Dermatolozi objašnjavaju da stiskanjem prištića sadržaj često završi dublje u koži, što pogoršava upalu, povećava rizik od infekcije i može ostaviti trajne ožiljke.
Kako spriječiti akne?
- Njega kože: redovito čišćenje i izbjegavanje agresivnog stiskanja.
- Prehrana: ograničiti unos šećera, jesti više orašastih plodova, mahunarki, ribe, crvenog mesa, voća i povrća.
- Dnevnik prehrane: pratiti pogoršavaju li određene namirnice akne.
Akne pogađaju više od 80% tinejdžera, ali i odrasle. I dok prištić nestane, ožiljak može ostati – zato stručnjaci savjetuju: ruke dalje od lica.
@lishmarie1 Let it be known, might save a life!!! Don’t pop pimples in the DEATH TRIANGLE!!!!! ⚠️ 💀 EVERYONE GETS PIMPLES!! No shame it’s life, just be safe about it! #PimplePopper #PimplePopping #PimpleTalk #PopItLikeItsHot #SkincareTikTok #ViralMoment #ZeroFucksGiven #EmbarrassedForWhat #NoShameGame #ConfidenceVibes #IDontCareIDidIt #GrossButSatisfying #PimpleQueen #tiktokmademedoit ♬ Touch Me Like a Gangster - Jessie Murph
"Krvne žile u ovoj zoni povezane su izravno s mozgom, bez zaštitnih mehanizama koji bi spriječili širenje infekcije" - ajme meni!!! čak i loši srednjoškolci se križaju na ovu besmislicu