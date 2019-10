Demokratska smijurija: Što se krije iza velikih političkih 'uspjeha' na mjesnim izborima

Osvojili smo prva dva mandata, pohvalio se Ivan Pernar zahvaljujući se biračima kandidata svoje stranke na izborima za gradske četvrti i mjesne odbore u Zaprešiću, pa je simbolično uz emotikone-mišiće napisao kako u još jednoj četvrti imaju 6,5%, ali nedovoljno za mandat. Sve je začinio komentarom: “Toliko o anketama koje nam predviđaju 2%. Osnovani smo tek prije mjesec dana pa je ovo veliki uspjeh za nas”. Što bi onda tek HDZ rekao koji je osvojio 31 od 52 mandata. Stranka Ivana Pernara (SIP) je s izbornim pokličem “HDZ lopine” u Zaprešiću ukupno dobila 154 glasa. Jedan su mandat osvojili sa 60 glasova, a drugi sa 75, što je gotovo 8% izašlih na izbore, ali 0,7% ukupnog broja birača tih odbora. U Jablanovcu je SIP dobio 19 glasova što je 6,5% izašlih birača, ali 1,5% ukupnog broja birača. Naime, odaziv je bio loš, samo 12,36%. HDZ je sa 1061 glasom ili 4,84% svih birača osvojio 31 mandat.

Jedna lista za 21 mjesni odbor!

Nije Pernar jedini koji tako bodri svoje pristalice. I Neovisni za Hrvatsku u travnju su se pohvalili da su treća po snazi stranka u Šibeniku, gdje u 11 od 29 mjesnih odbora odziv nije bio ni 10%. NH imao je liste u osam četvrti u kojima je osvojio 31, 42, 15, 73, 13, 76, 23 i 26 glasova (nisu postoci!), te u jednom odboru 51 glas. Bili bi i bolji da su imali kandidate u barem nekom od 21 mjesnog odbora u kojima su liste HDZ-a bile bez konkurencije pa su u čak sedam osvojili mandate sa 7 do 28 glasova!

I HNS se hvalio izbornim uspjesima u nekoliko gradova koji su posljedica “višegodišnjeg rada, truda i zalaganja za kvalitetniji i bolji život naših sugrađanki i sugrađana koji su taj angažman prepoznali”. Ali, i oni su prešutjeli da su u Pirovcu u koaliciji sa SDP-om pobijedili na izborima za dva mjesna odbora u kojima su bili jedina lista, i to sa – 17 i 19 glasova! U Omišlju je odaziv bio 14,62%, a oni su osvojili 81 glas. U Našicama je za 15 mjesnih odbora odaziv bio 13,45%. U 11 je HDZ pobijedio kao jedini izbor. HNS je u MO Našice osvojio mandat sa 76 glasova, a u Markovcu Našičkom s 53 glasa tri mandata.

U Benkovcu je HNS-ova lista pobijedila na izborima za Gornje Biljane. Od 394 birača, njihov angažman prepoznalo je njih 20, s time da su bili jedina lista. U Kuli Atlagića osvojili su dva mandata s 10 glasova od mogućih 412, te u Smilčiću (286 birača) mandat s 19 glasova. U Benkovcu je od 12.038 birača na birališta za 33 mjesna odbora izišlo njih 12,69%. Za najveći odbor s 2761 biračem njih 37 ili 1,34% izišli su kako bi zaokružili jedinu listu HDZ-a sa sedmero kandidata. HDZ je pobijedio na izborima za još 15 mjesnih odbora kao jedina lista, a u njih 14 dobili su glasove 10 do 37 birača. U Bujama se biralo vijećnike sedam mjesnih odbora i u šest IDS je bio jedina opcija. U Garešnici, za mjesne odbore Rogoža s 208 birača i Veliki Prokop s 37 birača, pobijedila je jedina lista SDP-a s 11 i 15 glasova.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Loš odziv birača problem je brojnih općina i gradova. U Koprivnici je za 42 mjesna odbora bio 13,71%, a četiri godine prije 15,17%. U Osijeku je bio 16,23%, Varaždinu 14,49%, a za mjesni odbor od 9508 birača samo 7,6%. U Hrašćici je lista koalicije SDP-a, Reformista i HSU-a osvojila 29, a u Črnecu Biškupečkom samo 11 glasova (HDZ prvi s 50 glasova)! Uzgred, na izborima za Vijeće srpske manjine, od 352 birača, njih 42 izabralo je 15 članova vijeća! Predstavnik slovenske manjine izabran je s 14 glasova (od 89 birača), a albanske s 15 (od 135). U Zagrebu je vijeće srpske manjine izabralo 345 ili 1,45% od 21.582 birača te manjine, dok je odziv za bošnjačku i romsku manjinu bio iznad 20%.

U Sisku imaju 32 mjesna odbora. U jednom od 62 birača, 20 je glasalo za listu građana, a šest za kandidata koalicije SDP-a, Laburista i HSS-a braće Radić. U Vurotu s 89 birača HDZ-ova lista je s osam glasova osvojila tri mjesta. U Rijeci je za 20 mjesnih odbora od njih 34 odziv bio do 10%. U Podmurivci s 5044 birača glasovalo ih je samo 182 ili 3,6%, iako se borba vodila između tri liste s ukupno devet stranaka! U Svetom Nikoli sa 7797 birača odziv je bio samo 4,8%. Višnjica u Vrgorcu ima samo 10 birača i njih šestero izabralo je jedinu listu s tri kandidata.

Split dao 280.750 kn, a odziv 11,9%

Na izbore za sedam odbora i 27 gradskih kotareva u Splitu je lani potrošeno 280.750 kuna, a odziv je bio 11,9%. Općine na izbor mjesnih odbora svake četiri godine troše do 100.000 kuna, s time da vijećnici dobivaju i naknadu.

U Vinkovcima je odziv bio 6,98% i u svih 12 mjesnih odbora pobijedila je lista HDZ-HSU. Samo za jedan odbor konkurirao im je Živi zid. Naime, SDP i Most pozvali su očito na uspješan bojkot izbora koji su Vinkovce koštali 119.284 kune. SDP je tražio ukidanje mjesnih odbora jer su neučinkoviti, neisplativi i loš je odziv birača. Građani se mogu neposredno obraćati vijećnicima i lokalnim upravama. Stoga je i Novi Marof ove godine ukinuo 30 mjesnih odbora, uz protivljenje Reformista. Grad Belišće je to učinio 2015. jer ga je godišnje to stajalo 103 tisuće kuna. Ukinule su ih i općine Rešetari, Hercegovac, Cernik, Ivanska, još 2014., Bilje... U Petrinji je nakon 12 godina jednoglasno odlučeno da se izbori za gradske četvrti i mjesne odbore održe 27. listopada. Valpovo je dvojilo pa ipak išlo na izbore za vijeća osam mjesnih odbora koji su koštali 68.000 kuna.

Odziv je bio 25,92% za Valpovo, a za ostale iznad 38% te u Marjančacima s 241 biračem čak 78%. Relativno dobar odziv bilježe i Zabok, Krapina, Krap. Toplice i V. Gorica. Zagreb sa 1640 članova 17 vijeća gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora, priča je za sebe.