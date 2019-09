Predsjednički kandidat Zoran Milanović gostovao je u Točki na tjedan N1 televizije te je objasnio zašto želi biti predsjednik.

"Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim", rekao je Milanović.

Milanović je ranije kritizirao funkciju predsjednika. Upitan što konkretno može učiniti s te pozicije, Milanović je postavio kontrapitanje: "A s koje druge bih mogao?"

"Bio sam premijer 4 godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od 9 godina odstupio sam s mjesta predsjednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promijene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?", rekao je Milanović.

"Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro", rekao je Milanović.

"Imamo predsjednicu bez karaktera, predsjednicu bez identiteta, predsjednicu koja nas sramoti", rekao je Milanović.

Je li on tip karaktera koji odgovara funkciji predsjednika države, kaže:

"Vrlo ste općenito citirali, teret pod kojim sam bio je ogroman i takav treba i biti. Dužnost predsjednika je drukčija, teret je manji. Ne moraš igrati na prvu loptu. Ja sam znao biti hladan i grub, ali sam bio ne bečka, nego konfucijanska škola u odnosu na sadašnjeg premijera. Bio sam grub, ali nisam nikad fizički nasrtao na saborskog zastupnika". "Bit ću bolji, jer sam bolji", dodao je.

"Plenkoviću i Grabar Kitarović se obija o glavu politika "mi ili oni", jer su oni pustili tog zloduha iz flaše", rekao je Milanović.

Komentirao je i situaciju oko imovinske kartice Dubravke Šuice.

"Tko sve sad radi za SDP? Sindikati, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, sad vidim da i GONG radi za SDP. Što se tiče Šuice, ona je Plenkovićev projekt. On bi trebao tražiti od nje da objavi što ima i objasni kako je to stekla. Braniti to nekim GDPR-om sad je smiješno", rekao je Milanović.

Komentirao je i činjenicu da predsjednica još uvijek nije službeno objavila da ide u kampanju. "Ja sam emotivno i demonstracijski rekao da idem u kampanju. Ona je nekoliko puta spomenula da ide, ali je to šarada, život na selu. Neozbiljno", rekao je Milanović.

"Vjerujem u tešku borbu sa svima, u kojoj će svatko svakome biti konkurencija, u kojoj ćemo se boriti za povjerenje građana i vjerujem da ću u toj borbi biti prvi", rekao je Milanović, dodavši da se protivi povećanju ovlasti predsjednika, jer je to put u diktaturu i da su na taj način nastajale sve diktature.

Odnos prema Srbiji je delikatan, rekao je Milanović. "Pupovac vodi težak i riskantan život", rekao je Milanović, dodavši da je Josipovićeva izjava da je Pupovac etno-biznismen gruba.

"Nema terapije ni freudeovskog načina kako to riješiti", rekao je Milanović o Pupovčevom nazočenju komemoraciji u Bačkoj Palanci. "Tamo se mahalo zastavama, a on je sudjelovao u toj Vučićevoj neurozi", rekao je.

Video: Zoran Milanović o slučaju Duhaček: 'Iza ovoga stoji režim'