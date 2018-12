'Daruvarac šeta ulicom, kćeri mi prijete da majci sprema sprovod'

Ana Gurlica, majka 18-godišnje Zadranke koju je pretukao Darko Kovačević Daruvarac, potvrdila je za N1 da je policija uhitila tri osobe koje su prijetile njenoj obitelji.

Gurlica kaže da cijela obitelj prima prijetnje preko lažnih profila na društvenim mrežama, ali da je bilo i prijetnji putem telefona. Pohvalila je zadarsku policiju koja je, kaže, odmah reagirala i uhitila tri osobe, od kojih je jedan mladić dva dana proveo u istražnom zatvoru.

- On (Kovačević) šeta ulicom, a one su u kućama i strah ih je. Ja sam taj strah prebrodila i ja to ne radim samo za moju Lorenu već za sve žene koje su to doživjele - rekla je Ana Gurlica, dodajući da se prijetnje uglavnom svode da "majci sprema sprovod kao što je ocu". Lorenin otac umro je prije dvije godine. S druge strane, obitelj prima i podršku i ponude za zaštitu.

Kaže da je na slučaj upozorila prije nego je Kovačeviću izrečena presuda, da je pisala svim ministarstvima, pa i predsjednici, da se nešto napravi kako se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo.

- Ja sam dobila potvrdu da su mail zaprimili, ali mi se nikad nitko nije javio. A sad kad se ovo dogodilo, svi su se javili. Ja im se zahvaljujem - kaže Gurlica.

