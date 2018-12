Zakazali smo! Kakvi su to ljudi koji su pojačavali glazbu da se ne bi čuli krici i udarci

Dugo se hrvatsko pravosuđe nije toliko osramotilo i dugo jedan čin nije toliko sablaznio javnost kao što je izlazak na slobodu opasnog nasilnika Darka Kovačevića Daruvarca.

- Dakle, opasan čovjek koji je umalo ubio 18-godišnju djevojku suđenje čeka na slobodi. Kao država i društvo duboko smo pogriješili i zakazali na nekoliko razina - kaže novinarka Večernjeg lista Iva Puljić-Šego i dodaje:

- Prvo, kakvo je to pravosuđe koje je dopustilo da batinaševa obrana izvuče nasilnika na slobodu i da on suđenje čeka kao slobodan čovjek. Drugo, kakvo je to državno odvjetništvo koje je kazneno djelo okvalificiralo kao nanošenje teških ozljeda. Kako to da to djelo nije okvalificirano kao pokušaj ubojstva? Na taj način Daruvarac bi u zatvoru, odnosno pritvoru, mogao biti znatno dulje od šest mjeseci. Treće, kakvi su to ljudi, ti vlasnici kafića Chill Out koji su pojačavali glazbu kako se ne bi čuli krici i udarci, a koji su nakon izlaska Darka Kovačevića Daruvarca iz pritvora, pazite ovo, čovjeku organizirali doček. Možete li zamisliti išta gore i nevjerojatnije.

Je li moguće da Zadrani i dalje odlaze u taj kafić? Da tamo mirno ispijaju kave kao da se ništa nije dogodilo. A posebno je odvratno i neshvatljivo to što i žena vlasnika kafića, dakle žena, dok je bila u kafiću i gledala kako Daruvarac mlati 18-godišnju djevojku, govorila: 'Pa neće on njoj ništa, proći će ovo i bez hitne i bez policije'. Stvarno nevjerojatno i sramotno.

