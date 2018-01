Milinović: Uzdignute, ponosne glave vraćam se kao ponosni HDZ-ovac

Organizacija ličko-senjskog HDZ-a je raspuštena, a Darko Milinović ostaje župan, rekao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon izvanredne sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a održane nakon što je Darko Milinović dao ostavku na mjesto predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije nezadovoljan kadrovskom politikom ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića.

U nastavku pratite tijek događaja:

21.40 - Očekivana odluka - rekao je Milinović novinarima nakon sjednice.

Milinović je rekao da je i jučer bio spreman na tu odluku, da nije razočaran te da je i sam glasovao za povjerenstvo koje je Predsjedništvo izabralo. Napomenuo je kako sada predstoje izbori za predsjednika i za županijski odbor HDZ-a.

- Meni je kamen pao sa srca. Rekao sam sve ono što mislim da trebam reći. Uzdignute, ponosne glave vraćam se u Ličko-senjsku županiju kao ponosni HDZ-ovac - rekao je Milinović.

Na novinarski upit negirao je da je politički kadrovirao i "uhljebljivao" u Ličko-senjskoj županiji. Naglasio je kako u posljednje tri godine u toj županiji nikoga nije uhljebio niti zaposlio.

- U zadnja dva ili tri natječaja izabrani su SDP-ovci, a ne HDZ-ovci - kazao je.

21.30 - Predsjednik HDZ-a je, na novinarski upit, negirao da u stranci postoje dvije frakcije.

- Nema frakcija u HDZ-u. Postoji politika stranke i vlade - kazao je. Istaknuo je i da dok vodi HDZ su pobijedili na parlamentarnim i lokalnim izborima te će ove godine riješiti sve financijske obaveze. Naglasio je i da je njegova vlada pokazala najveći duh partnerstva i uvažavanja sa županijama.

Plenković je, na novinarski upit vezan uz slovenske prijetnje tužbom ako Hrvatska i dalje bude odbijala implementaciju arbitražne presude, ponovno pozvao na dijalog. Dodao je kako Hrvatska ne radi nikakve jednostrane poteze i ponaša se odgovorno. Smatra i da su vrlo blizu rješavanju problema granice između dvaju zemalja, ali da to podrazumijeva određeni iskorak i sa slovenske strane.

19.45 - Konsenzualna odluka i Predsjedništva i Nacionalnog vijeća je da smo raspustili organizaciju ličko-senjskog HDZ-a, imenovali povjerenstvo od desetak članova. Njega će voditi državni tajnik u Ministarstvu uprave gospodin Nekić i očekujemo da će se u sljedećim mjesecima organizirati novi izbori u HDZ-u ličko-senjske županije - rekao je Plenković nakon sjednice.

Na pitanje ostaje li Milinović župan odgovorio je potvrdno.

- Ključna poruka je da javni natječaji postoje da bi se na transparentan način birali najbolji kandidati, iza takvog načela stojimo, i stoga smo danas donijeli ovakvu odluku. Smatramo da je ovo bila jedna neprimjerena reakcija župana, za kojeg mogu razumjeti da želi da županijska organizacija ima određeni upliv u odluke koje se tiču Ličko-senjske županije, međutim, ona je bila kompletno van nadležnosti - rekao je Plenković.

Rekao je da su Gordan Jandroković i on razgovarali s Alojzom Tomaševićem te da inzistiraju na poruci da on sam preuzme odgovornost i podnese ostavku. Rok je 15. siječnja.

- O tom potom - odgovorio je na pitanje što se dogoditi ako Tomašević ne podnese ostavku.

- Vjerujem da će on i kao bivši branitelj, general i kao dva puta izabrani župan razumjeti situaciju u koju smo mi dovedeni zbog stvari na koje nismo imali nikakav utjecaj - rekao je Plenković.

18.10 - Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije prije početka sjednice 'otkrio' je li požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, optužen zbog nasilja u obitelji, pristao dati ostavku na mjesto župana.

- Sve ćemo vam reći nakon Predsjedništva i Nacionalnog vijeća - kratko je novinarima odgovorio Plenković upitan je li Tomašević, koji je jutros bio na razgovoru u Vladi, pristao na njegov ultimatum da dade ostavku na mjesto župana.

Plenković je dodao i kako na sjednici treba doći do rješenja vezanog uz Darka Milinovića, koji se prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća sastao s Plenkovićem. Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, upitan o tome, odgovorio je da će se sve vidjeti nakon sjednice.

Na sjednici će s razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji " i o onome što vas zanima", rekao je Jandroković novinarima.

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić kratko je novinarima poručio da ne zna što će biti na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, ali da "sve probleme unutar političke obitelji treba rješavati unutar političke obitelji, bez obzira postoje li problemi ili ne".

17.05 - Gospodin Plenković me pozvao da dođem i razgovaram s njim i pola sata prije sjednice, a pozivu ću se odazvati - rekao je Milinović, piše Dnevnik.hr. Nije htio komentirati navode da će upravo on i njegove izjave o izboru ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, biti na dnevnom redu sastanka. Na pitanje što ako Predsjedništvo odluči raspustiti lički ogranak HDZ-a, kazao je da će poštivati svaku odluku koja se danas na sastanku donese.

- Ako je to opcija reći će mi razloge zašto će to tako biti. Ja ću reći svoje razloge i vidjet ćemo - rekao je i dodao da je on uvijek spreman na kompromis, ali ne i da se omalovažava njega i lički HDZ.

- Preživjet ću večerašnju odluku. Svakako se ide u izbore u županiji, sad je samo pitanje hoće li se ići u izbore za predsjednika ili i za županijski odbor - rekao je.

- Ja sam čist, spavao sam mirna srca i nisam napravio ništa što šteti ugledu HDZ-a i Vlade - kaže Milinović koji je i danas ponovio da ne poštuje rad ministra Ćorića koji ne poštuje bazu koja ga je izabrala. S ministrom Ćorićem nije razgovarao nakon konferencije za medije.

Na pitanje planira li se vratiti u Sabor, rekao je da je on župan i da bi bilo nekorektno da se vrati u Sabor i izazove prijevremene izbore.

- Ja sam dao ostavku kao moralan čin, izvrgnut sam pritiscima da se borim za stanovnike ličko- senjske županije pa i HDZ-a i to vam je tako kad ste u toj poziciji - rekao je. Ne očekuje povišene tonove danas.

- Mi smo velika, skladna obitelj. U skladnoj obitelji nema mjesta povišenim tonovima, ali ima mjesta argumentima i različitim mišljenjima. Moje namjere nisu bile destabilizacija - rekao je Milinović.

