Pobuna ličkog HDZ-a protiv Plenkovića, Milinović podnio ostavku

Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković isprovocirao je prvu veliku (službenu) unutarstranačku pobunu zbog politike kadroviranja. Darko Milinović, ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a podnio je večeras ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a jer je resorni ministar Tomislav Ćorić, očito uz blagoslov Plenkovića, novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a i Darka Milinovića.

Milinović će sutra u podne održati izvanrednu novinsku konferenciju na kojoj će, doznajemo u ličkom HDZ-u, zatražiti odgovor je li vrh HDZ-a (Plenković) podržao Ćorićev izbor ravnatelja i da li su lički HDZ-ovci za vrh HDZ-a ljudi od nepovjerenja kada treba kadrovirati, a pouzdani kada treba dobivati izbore. Plenković je, čini se, zaigrao rizičnu igru jer je HDZ u Gospiću na lokalnim izborima izgubio vlast, a kako ne bi izgubili i županiju kandidirao se Darko Milinović koji je pobijedio u prvom krugu.

Milinović i sada, doznajemo, ima punu podršku županijske organizacije. Milinović se u Predsjedništvo stranke vratio prije godinu i pol dana kada je nakon bivšeg HDZ-ovca Hasanbegovića dobio najveći broj glasova. Hoće li se nesretni niz plitvičkih ravnatelja koji se dva desetljeća pod utjecajem politike smjenjuju kao na traci – što prije isteka mandata, što s optužbama za zloupotrebe, pa čak i kriminal – napokon biti prekinut? Nije sigurno. Novi ravnatelj Plitvica voditelj je Lokalne akcijske grupe Lika. Izabran je između 13 kandidata. Upućeni uvjeravaju da se ministar Ćorić, uz pozitivan mig premijera Plenkovića, odlučio za s(p)retnije rješenje: Tomislav Kovačević jest domaći kadar, rođen je u Gospiću, član je HDZ-a, ali ne i produžena ruka lokalne politike.

Neće šutke prihvatiti

Milinović je uoči blagdana nagovijestio premijeru da neće šutke prihvatiti nepovoljno kadrovsko rješenje. Plenković je pak izborom T. Kovačevića pokazao da je u kadroviranju spreman ići i protiv najmoćnijih HDZ-ovaca. Novi plitvički ravnatelj kuloarske priče ne želi komentirati, a za naš list kaže:

– Dulje od tri godine radim kao voditelj Lokalne akcijske grupe Lika, koja pokriva 12 posto teritorija Hrvatske, a bavi se ruralnim razvojem. Proglašeni smo za najbolji LAG od 55 akreditiranih. Pokrenuli smo i proces integralnog gospodarskog razvoja Like, kojem je cilj brendiranje Like i podvelebitskog primorja. Razvili smo regionalnu oznaku Lika Quality, koju već nosi 39 lokalnih proizvoda. Cilj je Liku pretvoriti u globalno prepoznatljivu destinaciju, a upravo Nacionalni park može biti motor razvoja. Slično kako je bilo prije rata. Plitvice će to postati ponovo, opet će biti ponos Hrvatske – kaže Kovačević, koji dodaje da će o konkretnim problemima kada preuzme dužnost.

Inače, novi je plitvički ravnatelj ekonomist, na doktorskom je studiju, a prije LAG-a Lika vodio je Agenciju za malo gospodarstvo dva mandata. S Nacionalnim parkom već je surađivao.

Od rata osmero ravnatelja

– Da, surađivali smo na unapređenju gastronomije. Vjerujem da će unaprijediti poslovanje Parka – bez gorčine kaže Anđelko Novosel, koji je Plitvice vodio godinu i pol, do smjene u studenom.

U tom Nacionalnom parku od rata se izredalo osmero ravnatelja. Najdugovječniji je bio Anđelko Kružičević, koji je jedan mandat odradio i u Vladi Ivice Račana.

