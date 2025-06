Darko Dakić se sumnjiči da je automobilom dovezao počinitelja koji je ispalio četiri hica u Palića te ga kasnije i pokupio na kampusu

Darko Dakić (47), sumnjiči se da je pomogao još uvijek nepoznatoj osobi u nanošenju teške ozlijede Robertu Paliću (57), poduzetniku i USKOK-ovom optuženiku. Priopćila je to zagrebačka policija, ne navevši Dakićev identitet, nakon što je nad Dakićem provela kriminalističko istraživanje.

Palić je ranjen u klasičnoj "sačekuši" 19. ožujka u 8.35 u zagrebačkoj Dubravi, na križanju Štefanovečkog i Gračačkog zavoja pred kafićem Mrak. Dakića se sumnjiči da je tog jutra nepoznatog muškarca dovezao blizu kafića Mrak. Želio mu je, kaže zagrebačka policija, pomoći, u napadu na Palića. Čekali su nekih desetak minuta i dočekali da se Palić doveze do Mraka. Nakon što je Palić izašao iz svog automobila i krenuo prema kafiću Mrak, nepoznati muškarac mu je, kako se sumnja, prišao s leđa te je iz vatrenog oružja ispalio četiri hica prema Palićevim nogama. Jedan od ispaljenih hitaca Palića je pogodio u natkoljenicu i teško ga ozlijedilo. Palić je inače u spomenutom kafiću svakodnevno pio kavu, što znači da su ga Dakić i počinitelj pratili neko vrijeme.

Počinitelj je nakon toga pješice pobjegao prema Branimirovoj sve do sveučilišnog kampusa na Borongaju. Dakić se sumnjiči da se dovezao do kampusa, gdje je pokupio počinitelja te ga odvezao u nepoznatom smjeru. Tko je počinitelj, za sada nije poznato i za njim se traga, a ni motiv ranjavanja Palića nije poznat. No to se u svijetu kriminala smatra upozorenjem zbog nečega, a da je to tako i shvaćeno svjedoči i to što je Paliću nakon toga dodijeljena policijska zaštita, pa ga policajci u civilu nedavno pratili i kada je dolazio na ročišta na zagrebački Županijski sud.

Što se tiče Dakića, on će nakon ispitivanja na tužiteljstvu vjerojatno biti dovede pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, radi određivanja istražnog zatvora. Inače, Dakić je policiji dobro poznato lice. On je 2010. bio uhićen zbog sumnje da je sudjelovao u napadu i pokušaju ubojstvo prvo poduzetnika i vlasnika Industrogradnje Josipa Galinca, a zatim i novinara Dušana Miljuša. Zbog tih sumnji je jedno vrijem bio u istražnom zatvoru, no ta je kaznena prijava protiv njega i još nekih osoba na koncu odbačena zbog nedostatka dokaza. Tko je stajao iza napada na Galinca i Miljuša, policija do danas nije uspjela dokučiti. Dakićevo ime se zatim na stranicama crnih kronika pojavilo i 2015. kada je netko benzinom polio i zapalio Audi koji je na Trešnjevci bio parkiran pred kućom njegovog prijatelja. Policija inače smatra se da je Dakić blizak Dečkima s Knežije.

Što se tiče Palića, njemu se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog optužbi gospodarske malverzacije. USKOK je protiv Palića i još osam osoba podigao optužnicu još 2019., a tereti ih se da su sudjelovali u malverzacijama pri uvozu automobila, pri čemu su proračun oštetili za oko 6,5 milijuna kuna. Prema optužnici, USKOK tereti Palića da je bio mozak grupe koja se od početka 2015. do siječnja 2018. bavila preprodajom rabljenih vozila. Vozila su kupovali od raznih tvrtki da bi ih potom, tvrdi USKOK, po fiktivno uvećanim cijenama preprodavali drugim tvrtkama u Palićevu vlasništvu.