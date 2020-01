Đapić: Moj izbor je Kolinda Grabar-Kitarović

Anto Đapić, predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove - DESNO, obratio se javnosti nakon što je bio jedan od kandidata za predsjednika Hrvatske u prvom krugu izbora.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Od trenutka najave moje kandidature u javnosti su počela nagađanja, špekulacije i prljavštine oko mojih namjera, smisla moje kandidature za predsjednika Republike do polemika oko toga tko mi je skupio potpise ili, nakon izbora, kako je moguće da sam dobio manje glasova nego potpisa potpore za kandidaturu.

Nemam namjeru polemizirati s takvim stajalištima, jer osvrtati se na takve, posve očekivane reakcije, značilo bi biti bez integriteta. Moja namjera bila je pokušati u kakofoniji interesno-političkih tonova u javnosti, dobiti priliku na nacionalnoj sceni, pred stotinama tisuća Hrvatica i Hrvata poslati jasne državno-političke programske poruke, koje su posebno dobivale značaj u usporedbi s porukama ostalih kandidata. To sam uspio čitavim nizom intervjua, reakcija, a osobito u televizijskoj debati s ostalih deset kandidata. Ljudi su čuli. Sretan sam i zahvalan zbog reakcija nakon toga, stotine ljudi me kontaktiralo izravno i neizravno, a na društvenim mrežama sam doživio i osobnu satisfakciju, jer je prvi put nakon izuzetno prljave histerije, koja je trajala više od deset godina, prema mojim stavovima i meni dominiralo poštovanje.

Nisam imao iluzija o broju glasova, jer na izbornu potporu utječe puno toga osim izbornog programa, a najviše od svega javna projekcija očekivanoga uspjeha. To sam znao još iz vremena kad sam predvodio HSP, kad smo bili najjači, jer su ljudi i tada, suočeni s izbornom listom, odlučivali razmišljajući daju li glas potencijalnom pobjedniku. Puno su mi puta to govorili. Stoga sam svojom kandidaturom prije svega želio poslati poruku inicijativama i strankama s nacionalnog spektra, pouzdanu i provjerenu poruku, bez koje nema snažne i dobre hrvatske države. Bez pobjedničke poruke naciji, koja ostavlja pobjednički dojam i koja ljude ohrabruje u trenutku odlučivanja, ne može se doći do toliko željenih promjena u zemlji i društvu. Svatko tko se bavi politikom i tko se pokušava ozbiljno baviti politikom mora upravo taj moment imati na umu. Onaj tko ga nema, ili ne zna, ili namjerno zamagljuje javnost zvučnim nazivljem i obećanjima, s namjerom dograbiti neku sitnu korist. Mene to ne zanima, jer sam u karijeri ostvario više nego sam se usudio i željeti, i više nego sve skupine malih inicijativa danas zajedno.

Želim se zahvaliti državno-političkim romantičarima, ljudima snažnog nacionalnog stava, koji su mi dali potporu da bih se uopće kandidirao, a pogotovo njih četiri tisuća i jednome, koji su mi dali svoj glas. Oko tih glasova i ljudi nema nikakvih pitanja, nejasnoća, ničega za polemiku i to je kritična skupina osobnih volja i ljudskih integriteta, koja zna što hoće i ne boji se to posvjedočiti. S puno manjom potporom mijenjale su se epohe, a ne samo društveni procesi. Ja to znam i to me silno ohrabrilo nastaviti s osvješćivanjem nacije o temeljnim državno-političkim pitanjima, pogotovo zato što to nitko drugi cjelovito ni ne pokušava. Ja ću sa svojim suradnicima uspjeti u tome. Naša programska platforma postat će državna politika hrvatskog naroda u cjelini, a mi smo svjesni da će taj put biti težak, pun podmetanja, zapreka, neprijateljskog djelovanja. Tako mora biti na svakom pobjedničkom putu jer ono što zagovaram je prava sloboda hrvatskog naroda i istovremeno potpuni poraz nositelja svih zapreka. Što su ciljevi plemenitiji i svetiji, otpori su snažniji.

Konačno, mnogi me pitaju koga ću poduprijeti u završnom dijelu izbora?

Bilo bi podcjenjivački prema ljudima koji su meni dali glas pozivati ih da donesu odluku po mojoj volji. Svi ti ljudi, glasujući za mene, u kontekstu svega što je bilo protiv mene, svjedočili su snažan osobni integritet te svi oni znaju što im je činiti. Međutim, smatram svojom dužnošću izaći na izbore, ali isto tako izjasniti se i obrazložiti svoj izbor. Moj izbor u predstojećem drugom krugu predsjedničkih izbora bit će trenutna predsjednica gđa Grabar-Kitarović. Nisam zaboravio kako je Josip Manolić nedavno izjavio kako će gđa Kitarović izgubiti ove izbore i to zato što je maknula Titovu bistu s Pantovčaka. S obzirom na to da je, po mom mišljenju, upravo ta gesta jedna od najsnažnijih i najpozitivnijih simboličkih poruka poslana s Pantovčaka, ja se nadam da se ista bista i ideologija koju ta bista simbolizira nikad više neće vratiti na Pantovčak.

Međutim, bez obzira na moj osobni stav i izbor, svejedno pozivam oba kandidata, medije i političku javnost da u preostalim danima kampanje dođemo do jasnih stajališta o značaju potpune integracije hrvatskog naroda kroz izborni sustav i povratku otetih političkih prava milijunima Hrvata. Nema valjane i snažne Hrvatske bez toga, niti ima demokracije bez prava svakoga Hrvata da na jednak način odlučuje o svojoj naciji. Ne usmjeravajmo fokus samo na državu, jer država mora biti instrument hrvatske nacije. Pozivam kandidate i javnost da sučele argumente o tome treba li nam društvena paradigma biti zlokobna antifašistička negacija ili kršćanske vrjednote. Pozivam kandidate i javnost da se izjasne o pitanju, može li hrvatski narod biti suveren, bez suvereniteta Hrvata u BiH. Pozivam kandidate i javnost na raspravu o tome, kako je moguće da se na većinski hrvatski narod primjenjuje građanska politička paradigma, a na etničke zajednice nacionalna? To su prijelomnice državnih politika i izvori svih slabosti.

Dragi prijatelji, oko ovih pitanja, oko hrvatske nacionalne slobode ne smije biti kompromisa, jer to su pitanja koja određuju vašu osobnu slobodu. Bog vas blagoslovio, poručio je Anto Đapić.