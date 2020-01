Načelnik na stranicama općine pozvao mještane da podrže Grabar-Kitarović

Načelnik Općine Martijanec Dražen Levak službenu stranicu Općine Martijanec iskoristio je kao platformu za predizborni prostor i kampanju aktualne HDZ-ove predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Ovakav čin promocije od načelnika Općine Martijanec smatramo potpuno neprihvatljivim i nekorektnim. Djelokrug jedinica lokalne samouprave definitivno nije promocija u političkim kampanjama, a njegov čin mogli bismo nazvati kao obmanu i iskorištavanje svoje službene dužnosti - piše u priopćenju Općinske organizacije Reformista Martijanca u Varaždinskoj županiji, koja je reagirala na pismo koje je načelnik uputio mještanima preko službene općinske internetske stranice.

"Poštovane mještanke, i mještani, vatrogasci, sportaši, članovi udruga s područja Općine Martijanec,

U nedjelju 5. siječnja 2020. održat će se drugi krug izbora za Predsjednika Republike Hrvatske koji ponovno izazivaju nepotrebne ideološke podjele među nama, raspiruju bezrazložne svađe, netrpeljivost i neslogu.

Iz tog razloga ovim putem pozivam Vas da prilikom donošenja odluke o tome kojem kandidatu čete dati svoj glas ne nasjednete na vječite prozirne podjele partizani/ustaše jer one kao što smo do sada vidjeli ne donose ništa dobrog i naprednog, već Vas sve pozivam da razmišljate pragmatički tražeći dokumentirani odgovor na najvažnije pitanje, a to je kako se je stranačka politika predsjedničkih kandidata SDP-a i HDZ-a tokom prethodnih godina odrazila na kvalitetu života nas mještana Općine Martijanec. Naime, nemojmo zaboraviti da izvorni prihodi proračuna Općine Martijanec iznose jedva 4 milijuna kuna, što je nedostatno za bilo kakove ozbiljne Općinske investicije, kvalitetno opremanje vatrogasaca, organizaciju predškolskog odgoja, održavanje komunalne infrastrukture i rad udruga.

Dakle, da bi za naše mještane osigurali razinu kvalitete života koju imaju mještani našeg okruženja ovisni smo o sredstvima iz Državnog proračuna, a kako nam je koja od političkih stranaka naših predsjedničkih kandidata prethodnih godina pomagala vidljivo je iz Pregleda ostvarenih prihoda Općine Martijanec u vremenu od 2011. do 2019 godine koje ću Vam ovdje prezentirati", piše načelnik i niže brojke o tome koliko je za kojeg premijera stiglo novca iz državnog proračuna.

Smatra da ti podaci za mještane Općine Martijanec govore više od bilo kakvih javnih debata, televizijskih sučeljavanja i sličnih pustih predizbornih obećanja. Pita mještane hoće li svoj glas dati Zoranu Milanoviću, SDP-ovom kandidatu čiju su pomoć u izgradnji vrtića i obnovi škole očekivali 20 godina, ali je nisu dočekali, ili Kolindi Grabar Kitarović, "HDZ-ovoj kandidatkinji Andreja Plenkovića, jedinog premijera Vlade koji je posjetio Općinu Martijanec".

Podsjeća i da je za vrijeme ove Vlade nakon 25 godina u završnoj fazi izgradnja dječjeg vrtića, a već je završena energetska obnova škole. "Pametnome dosta...", zaključuje u pismu Levak, pravnik koji se politikom počeo baviti 2017., kad je na lokalnim izborima kao nestranački kandidat uz potporu Nezavisne liste, HDZ-a i HSS-a u prvom krugu izabran za načelnika.