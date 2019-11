UŽIVO Stazić: Gluplja djeca lakše će glasati za HDZ. Glasnović ga napao pa dobio opomenu

Saborski zastupnici, njih 40, propituju članove Vlade o aktualnim temama na aktualnom prijepodnevu kojim je danas počela 15. sjednica Hrvatskoga sabora.

Ždrijeb je odlučio da će prvi pitanje postaviti Veljko Kajtazi, zastupnik romske nacionalne manjine, a posljednja će to učiniti HNS-ova Bernarda Topolko. Šef SDP-a Davor Bernardić optužio je premijera Andreja Plenkovića za huškanje policije na učitelje i nastavnike koji su prosvjedovali u Zagrebu.

11.15 - Šef HSS-a Krešo Beljak postavio je Plenkoviću pitanje o aferi s krijumčarenjem oružja, a Plenković je rekao da su svi koji su trebali odgovarati za nepoštivanje discipline razriješeni. Rekao je da prema dosad dostupnim informacijama, a istraga traje, nije bilo šverca, već neovlaštenog ulaska u vojnu bazu.

Dio pitanja odnosio se i na štrajk prosvjetara, a Beljak je rekao da su Plenkovićevi pokušaji da učiteljskom korpusu prezentira svoju stranu istine "vrlo dražesni i slatki", ali da mu neće proći.

11.10 - SDP-ov Franko Vidović pitao je ministra obrane Damira Krstičevića koja tvrtka održava bespilotne letjelice za nadzor i prevenciju požara i kolika je godišnja vrijednost održavanja te je li točno da te letjelice nisu prikladne za nadzor ribolova, za što se također koriste. Krstičević je rekao da je taj besposadni sustav bio dobro upotrebljen u sezoni požara.

- Dat ću vam kompletno sve informacije, proizvođač ima kompletnu odgovornost za održavanje sustava, koliko imam informacije, to sve jako dobro radi, zadovoljni smo. Jasno, želimo i dalje graditi tu sposobnost HV-a i zato smo u razvoju novih sposobnosti dali prioritet središtu za besposadne zrakoplovne sustave - rekao je Krstičević.

Krstičević je komentirao i aferu s krijumčarenjem oružja rekavši da je Hrvatska vojska moćna i respektabilna, da je uvijek bilo i bit će određenih incidenata, ali da to institucije rješavaju.

Vidović je rekao da nije zadovoljan odgovorom.

- Ova Vlada neprekidno proizvodi kaos i samo kaos - rekao je Vidović.

11.00 - SDP-ov Nenad Stazić rekao je da sinoćnji pregovori s predstavnicima sindikata nisu doveli ni do čega - štrajk se nastavlja, kaos se produljuje.

- Jeste li razmislili o tome da prestanete silne milijarde davati Katoličkoj crkvi? Da konačno zaustavite neprestano povećanje broja branitelja i njihovih privilegija? Da spriječite predsjednicu Republike da dijeli okolo povlaštene mirovine kome hoće i kako hoće? I da novce prestanete slati u Hercegovinu? Možda biste tada imali dovoljno da ispunite zahtjeve onih koji uče djecu - pitao je Stazić premijera Plenkovića.

Nezavisni Željko Glasnović se umiješao i pozvao povredu poslovnika rekavši da su Stazićeve izjave o braniteljima skandalozne.

- On nema pojma koliko branitelja ima... Nisu ga smetale stotine tisuća lažnih partizanskih penzija. To je sramota za hrvatski narod. On vodi rat protiv hrvatske države, taj karakter - rekao je Glasnović pa zaradio opomenu.

- Zaista je nevjerojatno da vi u ovom kontekstu spominjete hrvatske branitelje. Ova Vlada je kroz svoj program i aktivnosti pokazala stalno kontinuirano poštovanje prema dignitetu Domovinskog rata, ispravila brojne nepravde prema braniteljima - rekao je Plenković, pa naveo da paket od 4 posto dodatka omogućuje nastavnicima da će već u veljači imati 5 posto, a u listopadu 10 posto veću plaću nego danas.

- O kakvom kaosu govorite? Realnost. I to radi Vlada koja ima zdravi rast, koja se ne zadužuje na račun generacija koje dolaze iza nas - rekao je Plenković.

Stazić je rekao da su ispunili zahtjeve šatoraša pa ih više nema, ali da sada imaju ministra koji čita odgovor na postavljeno pitanje.

- A tih istih šatoraša nema s učiteljima. Nisu se solidarizirali - rekao je Stazić, dodajući da učitelji masovno odbijaju sinoćnju ponudu.

- Vama je očito u interesu da ovaj problem ne riješi, da djeca ostanu neobrazovana, jer što su neobrazovanija, gluplja, primitivnija, to će lakše glasati za HDZ - rekao je Stazić, na što ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao da pripazi na rječnik.

10.50 - Odgovarajući na pitanje HDZ-ovog zastupnika Ante Plazonića o nestalima u Domovinskom ratu Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da je u mandatu ove Vlade između ostalog pronađeno 176 mogućih lokacija prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz svih raspoloživih izvora.

- Temeljno je pravo članova obitelji nestalih da im se omogući istina o sudbini njihovih članova obitelji - rekao je Medved.

10.40 - Boris Milošević (SDSS) postavio je pitanje ministru državne imovine Mariju Banožiću o nositeljima stanarskih prava koji žele otkupiti stanove. Rekao je da su neki propustili rok za otkup, nekima je previsoka cijena i kamata...

Banožić je rekao da je Milošević dobro detektirao probleme, da su promjene u proceduri, da će vjerojatno doći konačni prijedlog te da će odluka vjerojatno uskoro biti na snazi.

- Riješimo ovo pitanje, omogućimo građanima otkup, da konačno riješe svoje najvažnije životno pitanje, a to je krov nad glavom - rekao je Milošević.

10.25 - Šef SDP-a Davor Bernardić rekao je da u zemlji vladaju kaos i rasulo, institucije se urušavaju, građani su izgubili povjerenje u Vladu, DORH...

- Nasilnici, silovatelji, kriminalci, slobodno šeću ulicama. Moćnici godinama izbjegavaju ruku pravde. Izbor Ivana Turudića samo je potvrda kompletnog rasula u pravosuđu. Kriminalci slobodno šeću vojnim bazama. Oni koji prijave nezakonite radnje se kažnjavaju, oni koji u njima sudjeluju, njih se štiti - rekao je Bernardić, dodajući da je prosvjed u Zagrebu bio vrhunac tog nezadovoljstva.

- Zašto ste nahuškali policiju na učitelje? Zašto ste ih popisivali? - pitao je Bernardić premijera Andreja Plenkovića.

- Vidim da vi spadate u one koji će crtati Hrvatsku nekakvim katastrofičnim perom - počeo je odgovor Plenković, dodajući da Bernardić to može raditi kao čelnik oporbe, ali da mora imati argumente. Kritizirao je bivšu SDP-ovu Vladu rekavši da je zadužila Hrvatsku za 70 milijardi kuna, dok njegova Vlada, kako je rekao, ima zdravi rast. Neke od članova SDP-ove Vlade koji sada sjede u Saboru nazvao je "prijaviteljima".

- Ova je Vlada povećala plaće naših učitelja, nastavnika, ljudi u visokom obrazovanju, do sada - do sada - za 11,49 posto. Bilo bi dobro da ste bili nekakva mala muha na zidu razgovora kad su se sindikati prisjećali acquisa SDP-ove vlade. Sjećaju vas se kao Vlade koja je ukinula božićnice, regres, skresla troškove prijevoza, dnevnice, visine osnovice, smanjivala dodatke 2012. i 2013. 3, 5, 7 i 9 posto... To je vaše postignuće. Vaš acquis. Ljudi koji prate tu temu to jako dobro znaju, svaki detalj bolje nego vi - rekao je Plenković.

Dodao je da će u mandatu ove Vlade plaća za učitelje i profesore narasti za 23,1 posto.

- To svi moraju znati. To je danas na stolu i to je taj paket. To je odgovorna i ozbiljna politika - rekao je Plenković.

Bernardić je rekao da mu Plenković nije odgovorio na pitanje te da je tako potvrdio da je policija popisivala učitelje. Rekao je da je Plenković bio učenik Ive Sanadera, koji mu je bio mentor.

- Lagali ste, kao i onda kad ste rekli da novca za povećanje plaća nema - rekao je Bernardić.

10.20 - Branko Hrg (HDS) pitao je kad možemo očekivati da će se otvoriti pruga Dugo Selo - Križevci i znači li to da će Križevci moći dobiti prigradske vlakove. Butković je rekao da je bilo financijskih problema izvođača radova, ali da je uz njihovu pomoć sve stabilizirano i da radovi idu svojim tijekom. Naveo je da će do kraja ove godine biti puštena dionica (Vrbovci-Križevci) u pokusni rad, te da će početkom iduće godine, što se tiče Križevaca, ta dionica biti otvorena, a sjeverni dio završavat će se do kraja projekta.

10.00 - Odgovarajući na pitanje HDZ-ovog Damira Felaka o željeznici i gradnji novih dionica, ministar prometa Oleg Butković rekao je da je željeznička infrastruktura bila zapostavljena jer su se početkom ovog stoljeća uglavnom gradile autoceste, ali da je sada, u vrijeme ove Vlade, investicijski ciklus u prometnoj infrastrukturi uglavnom usmjeren u željeznicu.

9.55 - HDZ-ova zastupnica Sunčana Glavak postavila je pitanje o predsjedanju Hrvatske Europskom unijom ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, koji je rekao da to predstavlja priznanje i zrelost Hrvatske, ponosne članice EU-a koja će time postati još vidljivija na mapi svijeta. Dodao je da su to predsjedanje približili građanima jer i oni moraju osjetiti benefit.

9.50 - Veljko Kajtazi postavio je pitanje o problemima romskih naselja u Međimurju i pitao potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića što misli poduzeti osim mjera koje se, kako je rekao, bave posljedicama, a ne uzrocima. Božinović je rekao da se bliži kraj aktualne strategije i da moramo razmišljati o novim izazovima za sljedeća razdoblja.

- Nije samo Međimurje problem, ali, kao što možete svjedočiti, u mandatu ministra sam nekoliko puta bio tamo i povukli smo nekoliko konkretnih poteza - rekao je Božinović. Kao jedan od problema istaknuo je obrazovanje i rekao je da je činjenica da mnogo romske djece ne ide u školu. Kajtazi je rekao da je djelomično zadovoljan odgovorom te rekao da se niz državnih tijela i jedinica lokalne samouprave treba uključivati u rješavanje problema.

9.45 - Arsen Bauk rekao je da se klub SDP-a protivi da se po hitnom postupku donese Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima RH.

- Držimo da se radi o besramnom uključivanju Sabora u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore. Nije valjda da vas je strah da, ako ovaj zakon ide u redovnu proceduru, da će netko drugi, a ne aktualna predsjednica, uručiti novo odlikovanje, i izražavamo li bojazan da novi Velered Franje Tuđmana ne završi na nečijoj rođendanskoj torti? - pitao je Bauk, aludirajući na tortu s predsjedničkim obilježjima koju je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću za rođendan.

Zastupnici su svejedno izglasovali hitni postupak za taj zakon.

