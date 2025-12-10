Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠIRENJE LJEKARNIČKOG POSLOVANJA

Belupo prodaje ljekarne Deltis Pharm ljekarničkom lancu Farmacija

Lijekovi
FREEPIK
VL
Autor
Hina
10.12.2025.
u 14:11

Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan je od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe. S novim ljekarnama Farmacia utvrđuje poziciju vodećeg ljekarničkog lanca u Hrvatskoj.

Nadzorni odbor Podravke u srijedu je dao suglasnost Upravi za prodaju Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm, koju će kupiti ljekarnički lanac Farmacija u vlasništvu Atlantic Grupe, izvijestili su iz Podravke i Atlantic Grupe napominjući kako uskoro počinju pregovori dviju kompanija oko ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, najboljom je ocijenjena ponuda ljekarničkog lanca Farmacia, kazali su iz Podravke.

"Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura koja uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina", ističe se u priopćenju. Belupo će, kako se navodi, s Farmacijom uskoro započeti pregovore oko ugovora o kupoprodaji, a planirani dovršetak pregovora je do kraja siječnja 2026. godine, čime bi se trebala zaključiti i sama transakcija. Time će se otvoriti prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između uključenih strana.

Iz Podravke su kazali kako je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa na fokusiranje resursa i ulaganja u razvoj osnovne djelatnosti, u skladu s dugoročnim ciljevima i održivošću poslovanja. Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa, odnosno Farmaceutike te ne spadaju u njegovu osnovnu djelatnost, iako su kroz godine doprinijele jačanju prepoznatljivosti Belupa i dostupnosti kvalitetnih farmaceutskih proizvoda. Prodajom ljekarničkog poslovanja otvara se prostor za još snažniji fokus na razvoj portfelja i unapređenje poslovne učinkovitosti unutar Farmaceutike.

Nakon prodaje svojih ljekarni, kako se navodi u priopćenju, a prema ciljevima Strategije poslovanja Grupe Podravka do 2030., Belupo ostaje potpuno fokusiran na razvoj osnovne djelatnosti. Belupo do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju te snažan regionalni igrač u području OTC (bezreceptnih) proizvoda, kardiologije, psihijatrije i neurologije. Ključna tržišta rasta su tržišta srednje i jugoistočne Europe, uz iskorak na zapadna tržišna kroz dermatologiju i suradnju s partnerima.

Strategija uključuje investicije vrijedne 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja. Sastavni dio planiranih investicija jest i ulaganje u Centar izvrsnosti za dermatologiju, naveli su. Iz Atlantic Grupe su kazali kako se ovom kupoprodajom otvara prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između kompanija koje već uspješno surađuju u području distribucije na izvanregionalnim tržištima.

Atlanticovo preuzimanje ljekarničkog poslovanja iz sustava Belupa, kako su naveli, podržava poslovne ambicije s obiju strana, a s dugogodišnjim prisustvom, iskustvom i kontinuiranim ulaganjem u razvoj najviše razine ljekarničke usluge, Farmacia predstavlja snažnog strateškog partnera Ljekarni Deltis Pharm. Atlantic Grupa i Farmacia zadržat će zaposlene u lancu.

Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe, naveli su.

S godišnjim prihodom od prodaje u iznosu od 95 milijuna eura u 2024., Farmacia predstavlja oko devet posto ukupnog prihoda Atlantic Grupe i trenutno posluje na 109 lokacija, od kojih su 58 ljekarne, a 51 specijalizirane prodavaonice (bezreceptnih lijekova i medicinske opreme).

Tijekom posljednjih deset godina ljekarničko poslovanje je raslo prosječnom godišnjom stopom od devet posto, a rast je ostvaren i organski, tj. otvaranjem novih lokacija, i akvizicijama ljekarničkih ustanova. Samo tijekom posljednjih pet godina Farmacia je broj objekata povećala za 18, a novih devet lokacija potvrđuje posvećenost kompanije ostvarenju strateških ciljeva u ovom segmentu.

Ključne riječi
Ljekarna belupo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!