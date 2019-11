Bulj od Jandrokovića traži glasovanje o prijedlogu poništenja odluke o iznajmljivanju sabornice EPP-u

Mostov Miro Bulj pozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da se još ovaj tjedan raspravi njegov prijedlog zaključka kojim traži poništenje odluke Predsjedništva Sabora o iznajmljivanju sabornice Europskoj pučkoj stranci.

Tvrdi kako Jandroković to odbija uvrstiti u dnevni red iako se EPP u Saboru sastaje idući utorak te se pita zašto ga je strah saborske rasprave o ovom sastanku.

- Dobio sam čak opomene i zabranu govora u Saboru jer sam inzistirao da se glasa o ovom zaključku prije nego EPP idući tjedan dođe u Sabor, no predsjednik Sabora nikako ne želi da to uvrsti u dnevni red i da saborski zastupnici o tome glasuju. Budući da je ovo presedan, jer niti jedna druga članica EU dosad nije iznajmila svoju sabornicu, i da je Jandroković lagao kad je rekao da su se ovakve sjednice održavale i u drugim parlamentima, smatram da ovo treba raspraviti u Saboru. Činjenica je da je u toj grupaciji četnik Aleksandar Vučić i fašist Antonio Tajani, a podsjetimo i da se dva dana prije tog događaja u Saboru obilježava dan sjećanja na žrtvu Vukovara, i mislim da nije dobro da oni sad dolaze u Hrvatsku i izruguju nam se kao što je to Vučić već jednom napravio kad ga je u Zagreb bila pozvala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović – poručio je Bulj.

Zaključio je kako očekuje da se njegov zaključak odmah stavi na glasovanje kako bi "saborski zastupnici koje je narod birao odlučili o tome hoće li se sabornica iznajmiti EPP-u u kojoj je četnik Vučić".