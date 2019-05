Pernar dobio opomenu, pa opet šutio. Ovaj put 11 minuta

Novi dan, ista priča, Ivan Pernar iz Živog zida ponovno je optužio vladajuću većinu da nema legitimitet za donošenje odluka, a kad je opomenut da mora govoriti o temi na dnevnom redu o tržištu nafte i naftnim derivatima, za saborskom je govornicom odšutio preostalih 11 minuta predviđenih za njegovu raspravu.

- Ni danas nije razriješena situacija oko legitimiteta odluka koje ovaj Sabor donosi, pa samim time ni ovog pitanja s naftinim derivatima. Svi znate da je većina u ovom Saboru trgovačka većina, da je skupljena ucjenama i političkom trgovinom i da ljudi koji su glasali protiv jedne politike, na kraju su se ti za koje su glasali okrenuli za tu istu politiku protiv koje su birači glasali u Saboru. Birači su takvo postupanje kaznili na izborima, HDZ je prepolovio svoju podršku građana i došlo je do toga da su zapravo doživjeli fijasko. Za to je najviše odgovoran predsjednik HDZ-a koji je uspio rastjerati i narod iz države, i sada rastjeruje i birače od vlastite stranke. Nažalost, i država i njegova stranka taoci su iste osobe, ta osoba je prisiljavala zastupnike vladajuće većine HDZ-a da glasuju protiv svoje savjesti i po ideološkim pitanjima i po pitanju poreza na nekretnine i o radu do 67 godine – govorio je Pernar.

Predsjedavajući Željko Reiner podsjetio ga je da se govori o tržištu nafte i naftnih derivata.

- Zastupnici HDZ-a s kojima sam razgovarao, a to su manje-više svi, svi su bili protiv poreza na nekretnine, protiv toga da se radi do 67. godine i protiv su bili prisile nad njihovom savjesti i zbog toga je totalitarna osoba Andrej Plenković doživjela poraz na izborima. Likvidiranjem Darka Milinovića koji je HDZ-u donosio čak 50 posto glasova u Lici, i forsiranjem novih prijevremenih lokalnih izbora, također je HDZ doživio jedan politički slom gdje je podrška također prepolovila, to sve govorim zato što, ako je jasno da HDZ više ne uživa podršku jedva petine biračkog tijela, a svi njegovi koalicijski partneri imaju zajedno manje od pet posto, mora se postaviti pitanje je li ova saborska većina kompetentna da donosi odluke, među ostalim i o ovom zakonu. Ja znam da vi morate štititi njega, međutim, taj čovjek nije štitio svoje prethodnike, govorio je da... - nastavio je Pernar, no Reiner ga je ponovno podsjetio da ne govori o temi, pa mu je izrekao opomenu.

Pernar je ponovno odlučio šutjeti kad ne može govoriti što hoće, pa je ostatak vremena za raspravu, oko 11 minuta, šutio, nakon čega je poručio da se nada da mu, nakon što su mu zabranili govoriti, neće zabraniti i šutnju.

Tema o kojoj je Pernar trebao govoriti jesu izmjene Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata kojima bi se trebala olakšati provedba obveze čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao i bolja kontrola njihove kvalitete i količina koji se pojavljuju na području Hrvatske.

