Premijer Plenković vodi pregovore s predstavnicima sindikata

Premijer Andrej Plenković došao je u utorak na pregovore s predstavnicma obrazovnih sindikata, koji se vode u banskim dvorima, potvrdio je novinarima glasnogovornik Vlade Marko Milić.

"Pregovori sa sindikatima sada su u Banskoj sobi, vodi ih predsjednik Vlade", rekao je Milić.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u utorak da je zbog štrajka obrazovnih sindikata, koji već traje 32 dana, izgledan produžetak školske godine.

"Sigurno je, sada smo u crvenom i izgledno je da će se školska godina produžiti. Skraćivanje praznika i produžetak nastavne godine sada su izgledni", rekla je Divjak novinarima nakon sjednice Vlade.

Ustvrdila je da su razgovori između čelnika sindikata i predstavnika Vlade teški, ali da s druge strane "nitko valjda ne očekuje da se u dvije godine mandata isprave nepravde, sve ono sa čime su se profesori i nastavnici susretali u posljednjih 30 godina". "Nitko taj čarobni štapić nema", kazala je Divjak.

Uvjerena je da će pregovori završiti ponudom "iza koje možemo stajati".

Na upit treba li i premijer Andrej Plenković biti prisutan na pregovorima, što je tražio Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, odgovorila je kako to ovisi isključivo o premijeru. "To ovisi isključivo o njegovoj odluci, kako to vidi i hoće li to nešto promijeniti", komentirala je ministrica.

Čelnici sindikata od 16,30 sati pregovaraju s predstavnicima Vlade u Banskim dvorima, a Vladine pregovarače vodi predstojnik Ureda premijera Zvonko Frka Petešić.

Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec uoči novog sastanka u Banskim dvorima rekao je kako od Vlade očekuje konačnu ponudu kako misli riješiti problem zaostajanja plaća u obrazovanju i štrajka koji traje već 32 dana.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da Vlada nudi sindikatima u obrazovanju rješenje koje treba vratiti djecu u škole i omogućiti nastavak obrazovne reforme, ne otkrivajući detalje Vladine ponude.

"Rješenje mislim da je jako dobro koje predlaže Vlada. Pustimo pregovaračima da se dogovore", rekao je Plenković prelazeći Trg Sv. Marka iz Banskih dvora prema Hrvatskom saboru, gdje se održava sastanak Kluba zastupnika HDZ-a.

"Riječ je o rješenju koje treba vratiti djecu u škole, omogućiti da se nastavi naša politika obrazovne reforme i jedna apsolutno priprema za normalan rad", dodao je premijer.

Naveo je i kako nije čuo izjavu čelnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilima Ribića da bez njegove prisutnosti na sastanku neće doći do dogovora.