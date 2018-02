Danas novi snježni pokrivač, problemi u prometu i dalje traju

Danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, u unutrašnjosti sa snijegom uz stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim i središnjim predjelima gdje su mogući i zapusi, javlja DHMZ.

Na Jadranu se većinom očekuje kiša, a na sjevernom dijelu će povremeno biti i snijega. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu se očekuje jaka i olujna bura, podno Velebita moguće s orkanskim udarima, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo i istočnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od -2 do 3 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 5 do 10, na južnom dijelu i do 15 °C.

Hrvatski auto klub u izvješću o stanju na cestama u 2.20 h ističe da snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali da je olujni vjetar razlog zbog kojeg je za sav promet zatvorena dionica Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene. Zbog istih razloga samo je za osobna vozila otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, autocesta A7 Draga-Šmrika, Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Državna cesta 25 Gospić-Karlobag.

Zbog olujnog vjetra te zimskih uvjeta u Gorskom kotaru i Lici nema prohodne ceste za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci te obrnuto, kaže se.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. HAK vozače upozorava da na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog jakih udara vjetra i stvaranja snježnih zapuha mole se svi sudionici u prometu da smanje brzinu i povećaju opreznost na svim cestama kroz Gorski kotar, kaže se u izvješću o stanju na cestama.

Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje javili su u četvrtak poslijepodne da su na zahtjev župana Ličko – senjske županije pripadnici Oružanih snaga angažirani kao ispomoć operativnim snagama civilne zaštite u otklanjanju posljedica snježnog nevremena. Na području grada Gospića angažirano je 28 vojnika i jedan stroj, na cesti Kosinj – Perušić 31 vojnik i četiri stroja, na području općine Donji Lapac 40 vojnika i četiri stroja te kod Korenice 20 vojnika.