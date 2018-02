Vojnici pomažu u čišćenju snijega i dostavi hrane, škole otkazuju nastavu

Pripadnici vojske angažirani su na području Gospića, Čanka i Donjeg Lapca gdje pružaju pomoć lokalnom stanovništvu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena, javljaju iz MORH-a.

- U poslijepodnevnim satima, sukladno zahtjevu Ličko-senjske županije upućenom prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, pripadnici Oružanih snaga RH angažirani su na području Gospića te na području Kosinja, Perušića i Donjeg Lapca.

U Gospiću kod Doma za starije i nemoćne osobe angažirano 20 pripadnika OS RH, u mjestu Čanak kod Korenice također je angažirano 20 pripadnika OS RH i 1 kombinirka, te u Donjem Lapcu 40 pripadnika OS RH, 1 kombinirka i 3 inženjerijska stroja.

Osim čišćenja snijega pripadnici Hrvatske vojske pomažu i lokalnom stanovništvu u nedostupnim predjelima u dostavi hrane i lijekova - stoji u priopćenju MORH-a.

Spremni za izlazak na teren

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević donio je odluku da se Hrvatska vojska u skladu sa svojim mogućnostima uključi u otklanjanje posljedica snježnog nevremena tamo gdje je to prema procjenama nadležnih civilnih institucija najpotrebnije.

''U ovom trenutku 1000 pripadnika Oružanih snaga RH s odgovarajućim inženjerijskim strojevima spremno je za izlazak na teren i pružanje pomoći lokalnom stanovništvu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena. Riječ je o pripadnicima Hrvatske vojske različitih specijalnosti, od izvidničkih, spasilačkih, medicinskih, logističkih i inženjerijskih timova. U skladu s razvojem situacije, broj pripadnika Hrvatske vojske na terenu može se i povećati'', izvijestili su iz Ministarstva obrane.

Kako doznajemo, vojnici čekaju na nekoliko lokacija, između ostalog i u Delnicama i čekaju da ih pozovu. Procjenjuju da će prvo biti potrebni u Karlovačkoj županiji, Ličko-senjskoj, Zadarskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Očekuju angažman najvjerojatnije oko Gospića.

Snijeg i olujni vjetar zadnjih dana otežavaju život stanovništvu, ponajviše u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te zaleđu Dalmacije, a takvo se vrijeme očekuje i idućih dana. Prognostičari najavljuju kako će u središnjim i gorskim krajevima uz novi snježni pokrivač biti i snježnih zapuha, a moguće su i mećave. Ponegdje u unutrašnjosti, ponajprije na krajnjem istoku, oborina na granici snijega i kiše može se smrzavati na hladnoj podlozi.

Zbog zimskih vremenskih uvjeta, snijega i olujnog vjetra nema nastave u školama u Delnicama i Brodu na Kupi, izvijestila je pročelnica Primorsko-goranske županije za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, najavivši da sutra vjerojatno neće biti nastave ni u školama u Skradu i Moravicama. Stilin je kazala kako je slična situacija u Hreljinu pokraj Rijeke, gdje je bura iščupala ogradu ispred škole.

Uputila je apel svim ravnateljima škola, profesorima, učiteljima i roditeljima da djeca, ako je potrebno, ostanu kod kuće, jer je sigurnost učenika najvažnija te će nastavu lako nadoknaditi.

Snijeg je jutros zabijelio Hrvatsku. U Plitvičkim jezerima palo je 27 novih centimetara snijega, a u Delnicama 18, pa je tamo sad ukupno 118 cm snijega. Tijekom petka očekuje se postupni prestanak oborina, u subotu djelomično razvedravanje, no u gorskim područjima još povremeno može padati snijeg, javlja DHMZ. Prema sedmodnevnoj prognozi, snijeg bi mogao padati sve do ponedjeljka. Prema kraju tjedna očekuje se nastavak zahlađenja, pa bi tako u Zagrebu u nedjelju minimalna temperatura trebala biti -8, a u srijedu čak -19 stupnjeva.

Snijeg je prouzročio i brojne poteškoće u prometu te stalno stižu dojave o izlijetanjima vozila s prometnica.

A iako je vlak iz Splita u Zagrebu trebao biti u 5.46 sati, on je u Zagreb stigao tek nešto iza 14 sati. Krenuo je još u srijedu u 21.43 sata, no snježna mećava i visoki nanosi snijega po tračnicama zaustavili su ga 500-tinjak metara prije stanice Ogulin. I to ne samo jednom. Vlak je u snijegu zapeo dva puta tijekom noći. Danas, tek iza 12.30 sati vlak je prošao Ogulin, a putnici su dobili sendviče, pišu 24sata.

Kasnio je i dolazak vlaka iz Zagreba u Split. On je krenuo sinoć u 23 sata, a iako je predviđen dolazak bio u 6.45 sati, stigao je tek u 11.50 sati.

Policija pomaže građanima: u pripravnosti je Interventna policija kako bi pružila neodgodivu pomoć građanima na područjima zahvaćenim nevremenom. Za siguran promet u kontaktu smo i koordinaciji sa službama za čišćenje cesta. Pozivamo građane na oprez! https://t.co/RBXgQbAQNe pic.twitter.com/b96vAMLKcE — MUP-RH (@mup_rh) February 22, 2018

- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, obilnih snježnih padalina koje u značajnoj mjeri otežavaju život stanovništva, posebno u gorskim područjima, Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije) stavilo je u pripravnost jedinice Interventne policije s neophodnom opremom kako bi u slučaju potrebe pružile neophodnu i neodgodivu pomoć građanima na područjima zahvaćenim nevremenom.

Uz pomoć stanovništvu u njihovim domovima, policija će pružiti pomoć i onim građanima koji će zbog snježnih uvjeta biti duže vrijeme blokirani u prometu - priopćila je policija.

Stanje u prometu

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, vozi se usporeno od 62. do 65. km u oba smjera zbog opasnosti od naleta na divljač, javlja HAK.

Otvoreni su za sve kategorije vozila: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica (ograničenje brzine je 60 km/h zbog olujne bure), državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most, riječka obilaznica između čvorova Orehovica i Škurinje brza cesta između čvorova Čavle i Kikovica.

Kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicom prema Dalmaciji i obratno mogu voziti autocestom A1.

Zbog olujnog vjetra te zimskih uvjeta u Gorskom kotaru nema prohodne ceste za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci obrnuto. Molimo vozače kamiona s prikolicom i tegljača s poluprikolicom da ne kreću na put u smjeru Rijeke i obrnuto u smjeru unutrašnjosti zbog zabrane prometovanja kroz Gorski kotar, loših vremenskih uvjeta i popunjenih odmorišta. Tegljači i prikoličari se isključuju na čvoru Kikovica u smjeru Zagreba, na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke zbog zimskih uvjeta na D3 i postojeće zabrane zbog vjetra. Zbog popunjeg odmorišta Vukova Gorica molimo vozače tegljača i prikoličara koji se kreću smjeru Rijeke da koriste ostala odmorišta prije čvora Karlovac, javljaju iz HAK-a.

Snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na cestama u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske te u Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar na dionici Zdihovo-Kikovica.

U Lici mjestimice i povremeno pada rosulja koja se u dodiru sa tlom može smrzavati. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozače upozoravamo da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće neka odgode putovanje. Zbog jakih udara vjetra i stvaranja snježnih zapuha mole se svi sudionici u prometu da smanje brzinu i povećaju opreznost na svim cestama kroz Gorski kotar.

Za sav promet zatvorena je autocesta A7 između čvorova Šmrika i Hreljin u smjeru Rijeke (zbog oštećenja bukobrana).

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,

autocesta A7 Draga-Šmrika,

Jadranska magistrala (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena

DC25 Gospić-Karlobag