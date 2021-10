'Da sam izvršavala neke naloge Sanadera, možda bih i ja gulila krumpir, ali karijera bi mi bila blistava'

U studiju Večernjeg lista danas je gostovala Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa.

Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo je komentirala presudu Vrhovnog suda kojom je HDZ pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz državnog proračuna kao i tadašnji predsjednik HDZ-a Ivo Sanader.

– Ova se presuda i očekivala. Već se znalo kakav će biti njezin epilog. Za ovaj HDZ u odnosu na onaj HDZ ne vidim da će biti drastičnih promjena, no pravomoćna presuda bit će jedna velika mrlja i sada je na HDZ-u da svojom politikom, djelovanjem smanji tu mrlju ili ako ne budu ništa radili, ta mrlja će se povećavati. Loše će zvučati u klubu pučkih stranaka, bit će to jedan politički teret na leđima HDZ-a – smatra Vesna Škare Ožbolt.

Slaže se s premijerom Andrejom Plenkovićem da njegov HDZ nema veze s onim HDZ-om niti on osobno ima veze s tim.

– Da sam na njegovu mjestu bila, potpuno bih drukčije konstruirala poruku. Prije svega poruku građanima i članovima HDZ-a, a tek onda ovim zelenim i žutim vragovima, kako je jučer to ispalo. Oporba je najmanje bitna. Bitna je poruka koju šalješ kao prvi čovjek izvršne vlasti. Trebao je reći da je na nama da učinimo sve da se to više nikad ne dogodi. I da svojim djelovanjem smanjimo takve situacije odnosno da ih uopće više ne bude – smatra Škare Ožbolt.

– Ovo jačanje mišića vlasti od strane oporbe i vlasti je pomalo smiješno, zastarjelo, to je prošlo svršeno vrijeme. Vrlo jadno. Trebaš uvjeriti građane, posebno mlade generacije koje ne odlaze trbuhom za kruhom nego jer im je svega toga dosta. Teško se diše. Propadamo u mentalnoj i političkoj higijeni – ističe.

Ističe kako se podrazumijeva da će HDZ poštivati odluku suda i platiti kaznu.

– To uopće nije upitno. Zašto to naglašavati? Treba naglašavati neke druge stvari, no on je to propustio napraviti. Balkanski mentalni sklop koji vlada u hrvatskoj politici treba promijeniti – kazala je.

Smatra kako u HDZ-u ima mnogo poštenih ljudi koji nisu imali nikakve koristi od izvlačenja novca i koji su izbezumljeni situacijom.

– Koristi je imala samo jedna grupica oko Ive Sanadera i to je to – smatra.

Nije ekspert za HDZ, kaže, no smatra da se Plenkoviću ne može spočitavati da se okoristio u bilo čemu.

– Ima on svojih dobrih i loših strana, imao je i Ivo Sanader, no to što je radio, to ga je potopilo. To je najgori oblik politike – kaže.

Presuda, smatra, neće dugoročno naštetiti HDZ-u.

– To je politička kaljuža, svi su takvi. Kome možeš danas vjerovati u politici da će biti čist, pošten i da neće ništa uzeti? Sve opcije su praktički iste. To nije pesimističan pogled nego realan. Treba raditi na reformi politike, to nitko još nije napravio – kaže.

– Svatko tko je dosad radio na tome poginuo je u politici, uključivši i mene – kazala je.

– Da sam izvršavala neke naloge Ive Sanadera, bila bih i dandanas na nekim izvršnim funkcijama, karijera bi mi bila blistava, a ako bi me ulovili, možda bih gulila krumpir ili bi dobila rad za opće dobro i sigurno bih se okoristila. No to mi nije palo na pamet da radim. I gdje sam? U privatnom poslu i ništa mi ne fali. No, ne želim se pomiriti s takvim stanjem – kaže Vesna Škare Ožbolt.

Komentirala je i razlaz s Ivom Sanaderom.

– Najviše pamtim da sam jako puno radila na reformi pravosuđa, sva su izvješća bila pozitivna od Europske komisije. Napravili smo ozbiljne pomake. Sjetimo se digitalne gruntovnice, suđenja u razumnom roku. Tu se najviše radilo na reformi. Zapelo je kada sam borbu protiv političke korupcije stavila na prvo mjesto. Kada sam rekla da ne treba politika imenovati predsjednika županijskog suda, a dobivala sam papire ''imenuj ga, on je naš čovjek'' – kaže. Ističe kako ne vidi pomake nabolje po tom pitanju.

– Imate izvješća Europske komisije koja kažu da je Hrvatska najgora u reformi pravosuđa, najgori je imidž nepovjerenja građana u institucije, posebno u pravosuđe. Što je tu problem? – pita se.

Bila je savjetnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Upitana je uzima li svatko iz HDZ-a ono što mu odgovara.

– Ja sam bila savjetnica predsjednika za odnose s javnošću četiri godine. Znala sam sve što govori, što misli, morala sam izlagati njegovu politiku. Kasnije sam radila i na pregovorima s pobunjenim Srbima i sl. Danas se svatko poziva na Franju Tuđmana jer misli da to pozivanje crpi pozitivne elemente. Bilo je i za vrijeme Franje Tuđmana negativnih stvari, a do toga je došlo kad se on razbolio, kad više nije kontrolirao situaciju. Bilo je puno više reda, puno više se radilo... – kaže. Radilo se 20 sati dnevno i sve je išlo, kaže, puno brže.

– Gledam koliko se danas dugo gnječe, žvaču pojedine odluke. Pogledajte nesretni Zakon o obnovi, koliko dugo treba da se donese. To sve ide presporo, nemamo snagu, dinamiku da se guraju stvari – ističe.

Ponovno se dotaknula presude Vrhovnog suda za HDZ te smatra kako nije važno kada je objavljena nego razdoblje koje je prošlo do presude.

– Pogledajte afere Index 1, Index 2, 33 čovjeka, presuda je donesena u godinu dana. A nijedan sudski proces za političare nije završen. Postoje dva standarda u pravosuđu, za političare i za obične ljude, ne vrijede ista pravila za sve i to se vidi. Političari su povlašteni. Nema dalje – smatra Škare Ožbolt.

Komentirala je izbor Radovana Dobronića na mjesto predsjednika Vrhovnog suda.

– On kao šef sudbene vlasti može kreirati politiku, no mora se dogovarati s ministrom, Vladom. Da sam na njegovu mjestu, ja bih hrpu prijedloga dala. Može on predlagati i mora gurati. Svaki dolazak novog čovjeka mora biti pomak prema gore. Prvo se prigovaralo profesorici pravnog fakulteta da nije sudac, sad imamo suca, čovjek je O. K., vidjet ćemo kako će se snaći u ovoj funkciji. Trebaš znati voditi sustav. Nije garancija to što si dobar sudac, što pišeš radove, važno je da si upravljač, dobar lider, da znaš voditi ljude – rekla je i primijetila da i ekipi iz Možemo također nedostaje liderskog iskustva.

– Ozbiljno me zabrinjava stanje u gradu Zagrebu, a posebno nakon potresa. Svaki dan sam sve tužnija i tužnija jer vidim da se ništa ne pomiče – kazala je.