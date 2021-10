'To s Plenkovićem nema veze. Tajming je neobičan, kao da ih je netko ucjenjivao'

Danas se održala svečana akademija u povodu 30. obljetnice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Na njoj su sudjelovali predsjednik Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade i ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj te drugi vojni i civilni državni dužnosnici.

Milanović je komentirao je presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi media.

"Prošlo je sedam godina. Vrhovni sud je potvrdio skoro sve. Jednu osobu je oslobodio. To s Plenkovićem nema veze, ali s nekim ljudima koji su tada bili ima veze, to je njegova stvar", kazao je.

"Tajming je neobičan, kao da ih je netko ucjenjivao. Presuda je očito napisana ranije, i čuvana je u otpremi. Netko je donio tu odluku, nije kotlovničar. Čuvana je u otpremi i dan-dva prije imenovanja novog predsjednika Vrhovnog suda je objavljena", kazao je.

Vrhovni sud i izbor predsjednika

"Je li trebalo toliko trajati, ne, to se moglo riješiti za mjesec dana. Ja to ne vidim kao svoju pobjedu", dodao je.

Ponovno se dotaknuo Vrhovnog suda i presude za Fimi mediju.

"Ja bih očekivao da pogoduju HDZ-u, oni su napravili suprotno. Sud je u onom činjeničnom supstratu samo potvrdio. Malo je kazna preinačena. Baš je zanimljiva ta logična akademija Plenkovića. Ja sam taj koji je kritizirao Vrhovni sud, a on je sve činio da im podilazi", kazao je.

Kazao je još jednom da je presuda za Fimi media bila prije napisana i da ne zna zašto je to tek sada objavljeno.

"Nitko se ne bori za HRT zbog poljoprivredne emisije, nego zbog dnevne politike", kazao je.

Intervencija Vlade u cijene goriva

"To podržavam, to ima svoju cijenu. Država će se odreći jednog dijela. Nadam se da će se to smiriti i da treba planirati dugoročno i da onaj tko vodi državu mora razmišljati o sebi", kazao je.