Stižu još 'deblji' minusi, negdje i do -10, a onda nagla promjena

Silvestrovo će biti u znaku većinom sunčanog i hladnog vremena. Poslijepodne i prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima očekuje se porast naoblake, dok na istoku u novogodišnjoj noći rijetko može pasti vrlo malo snijega ili susnježice, objavio je DHMZ. Na Jadranu će puhati jaka bura, osobito u prvom dijelu dana, zbog čega će se osjećaj hladnoće dodatno pojačavati. Najjača će biti u noći na srijedu i ujutro, a pod Velebitom se očekuju i olujni udari, zbog čega je izdano žuto upozorenje – vrijeme je potencijalno opasno. Tijekom dana bura će postupno slabjeti, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na istoku prevladavati sjeverozapadni vjetar.

Na moru će biti hladnije nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Danju će temperature većinom biti između 4 i 7 °C, dok će na kopnu biti od -1 do 4 °C. Navečer i u novogodišnjoj noći bit će još hladnije: od –6 do –1 °C, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i oko -10 °C. Na obali i otocima vrijednosti temperature od oko 0 °C na sjeveru do 6 °C na jugu zemlje.

Zbog niskih temperatura u pojedinim dijelovima zemlje izdano je žuto upozorenje na hladnoću. Građanima koji se planiraju zadržavati na otvorenom tijekom dočeka Nove godine savjetuje se da se primjereno odjenu, osobito zbog mogućih zdravstvenih rizika za osjetljive skupine, ponajprije starije osobe i malu djecu.

Na prvi dan nove godine na Jadranu će veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene naoblake. Prema večeri sa zapada će pristizati sve više oblaka, a u noći na petak mjestimice se očekuje kiša, dok je u najvišim predjelima Gorske Hrvatske moguć i snijeg. Jutro će biti hladno, uz negativne temperature na kopnu, dok će tijekom dana temperatura posvuda biti malo viša nego na Staru godinu zbog umjerenog jugozapadnjaka, u gorju i jakog, a na Jadranu juga.

Od petka, a osobito tijekom vikenda, očekuje se promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme, povremeno uz kišu. Oborina ponegdje može biti i obilnija, a na Jadranu lokalno praćena grmljavinom, uz mjestimice jako jugo i jugozapadnjak. Na prijelazu sa subote na nedjelju u unutrašnjosti će sa sjeveroistočnim vjetrom pritjecati hladniji zrak, zbog čega postoji mogućnost da kiša mjestimice prijeđe u susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima. Ipak, prognoza vrste oborine još je razmjerno nepouzdana, pa za preciznije i pouzdanije informacije o vremenu za dane vikenda treba još pričekati.