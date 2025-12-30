Slavna glumica tuži državu jer joj ne dopušta eutanaziju, oko njezina slučaja ne slažu se ni stručnjaci

Uspješna kanadska glumica i komičarka Claire Brosseau (48), unatoč karijeri, prijateljima i obitelji koji je podržavaju, javno je objavila da želi okončati život potpomognutim samoubojstvom jer, kako tvrdi, više ne može nadvladati dugogodišnje mentalne bolesti, piše Daily Mail.

Brosseau je već s 14 godina dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a tijekom života utvrđeni su joj i anksioznost, kronične suicidalne misli, poremećaj prehrane, poremećaj ličnosti, ovisnosti, posttraumatski stresni poremećaj i niz drugih psihičkih stanja. U otvorenom pismu objavljenom na platformi Substack navela je da je više puta pokušala samoubojstvo te da se desetljećima liječila kod psihijatara, psihologa i terapeuta diljem Sjeverne Amerike.

Isprobala je brojne terapije, lijekove pa i vođene psihodelične tretmane, no bez trajnog poboljšanja. Unatoč profesionalnom uspjehu – nastupima u kazalištu, filmu i televiziji te suradnjama s poznatim glumcima – kaže da ju je bolest neprestano sabotirala. U intervjuu za New York Times opisala je kako bi nakon uspješnih dana na snimanju večeri provodila u dubokoj emocionalnoj boli i suicidalnim mislima.

A Canadian actress/comedian Claire Brosseau, 48 is seeking a medically assisted suicide



She is suing for the right to die through Canada’s Medical Aid in Dying program after struggling with depression, anxiety disorder, substance abuse disorder, suicidal ideation since childhood pic.twitter.com/6RfTaNwZrC — Anand L (@kharshad0) December 30, 2025

Godine 2021. odlučila je zatražiti eutanaziju u sklopu kanadskog programa Medicinska pomoć pri umiranju (MAiD), koji omogućuje teško bolesnim odraslim osobama da uz liječničku pomoć okončaju život. Međutim, osobe čije su bolesti isključivo psihičke trenutačno nemaju pravo na taj postupak. Iako je ukidanje te zabrane bilo planirano za 2023. godinu, odluka je dvaput odgođena, a novi rok sada je 2027.

Zbog toga je Brosseau, zajedno s bivšim ratnim dopisnikom Johnom Scullyjem koji boluje od PTSP-a, podnijela tužbu protiv kanadske države, tvrdeći da joj se krše temeljna prava i da je postojeći zakon diskriminatoran. Poručila je da traži „ista prava kao i osobe s neizlječivim fizičkim bolestima – pravo da same odluče kada i kako će umrijeti“.

Njezin slučaj dodatno je rasplamsao već žestoku raspravu u Kanadi o granicama potpomognutog umiranja. Čak su i liječnici koji je liječe podijeljeni. Profesorica psihijatrije sa Sveučilišta u Torontu Gail Robinson smatra da bi MAiD u njezinu slučaju mogao biti razumna opcija, dok drugi psihijatar, dr. Mark Fefergrad, ističe da vjeruje kako se Brosseau može oporaviti te da potpomognuto umiranje nije ni jedino ni najbolje rješenje. Slučaj Claire Brosseau otvara teška etička i društvena pitanja o liječenju mentalnih bolesti, granicama osobne autonomije i ulozi države u odlukama o životu i smrti.